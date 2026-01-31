Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rival del Celta en Europa LeaguePotente borrasca en GaliciaAccidente mortal en GuitirizPerro asistencia niña RedondelaOrigen 'plaga' pulpo Inglaterra
instagramlinkedin

Casi 5 millones en ayudas directas al sector primario en Galicia por los incendios

El Gobierno central aportó a agricultores y ganaderos afectados entre 1.500 y 10.000 euros de subvención

El subdelegado visitó en Vilamartín de Valdeorras a un viticultor perceptor de una ayuda. | Cedida

El subdelegado visitó en Vilamartín de Valdeorras a un viticultor perceptor de una ayuda. | Cedida

Redacción

Ourense

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, visitó este viernes en Vilamartín de Valdeorras a José Luis Rodríguez, un viticultor afectado por el incendio forestal del pasado agosto en Valdeorras, el mayor de la historia de Galicia, que recibió una ayuda compensatoria de 10.000 euros. «É imprescindible que todas as administracións esteamos ao carón dos agricultores e gandeiros para que o noso mundo rural teña futuro», destaca Santos, que puso en valor la celeridad de las ayudas del Estado para compensar a agricultores y ganaderos afectados por el fuego del pasado verano. El Ministerio de Agricultura comenzó el 3 de diciembre a pagar los 27,8 millones de euros en ayudas directas, de entre 1.500 y 10.000 euros, a 9.679 agricultores y ganaderos de toda España. En Galicia son 4,9 millones de euros de subvenciones. «Unha vez máis, o Goberno de España cumpre co sector primario e con Ourense», dice Eladio Santos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
  2. Los ganaderos de Ourense se plantan: la tractorada corta la A-52
  3. Una intensa nevada atrapa a seis vehículos en Vilardevós, entre ellos un microbús de transporte escolar
  4. Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
  5. Ourense, en la cima arqueológica: Entre un amuleto romano y un palacio de élite
  6. Ana Belén Martínez: «Es un orgullo ser elegida la mejor productora de patata de España»
  7. Jácome presume de la nevada en el Rodicio a pecho descubierto: «La nieve acecha Ourense»
  8. La borrasca amaina pero complicó accesos a Chandrexa, Bande, Montederramo o Viana

Condena por estafa: vendió un coche embargado y que tenía 360.455 kilómetros más de los que dijo

El campo ourensano mantiene la presión en la A-52 y la Diputación apoya sus demandas

Viento, lluvia y nieve golpean Ourense en una jornada marcada por las incidencias

Viento, lluvia y nieve golpean Ourense en una jornada marcada por las incidencias

El PP propone reforzar las bonificaciones para la piscina de As Burgas

Piden 16 años de cárcel para un hombre en Ourense por presunta agresión sexual a su pareja tras maltratarla

Acusado de violar en un callejón a una mujer que volvía a casa de noche en Ourense

Casi 5 millones en ayudas directas al sector primario en Galicia por los incendios

Cortadas al tráfico la autovía A-52 y la carretera N-525 en ambos sentidos hacia y desde Galicia por la nevada en Zamora

Cortadas al tráfico la autovía A-52 y la carretera N-525 en ambos sentidos hacia y desde Galicia por la nevada en Zamora
Tracking Pixel Contents