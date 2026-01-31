Casi 5 millones en ayudas directas al sector primario en Galicia por los incendios
El Gobierno central aportó a agricultores y ganaderos afectados entre 1.500 y 10.000 euros de subvención
Redacción
El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, visitó este viernes en Vilamartín de Valdeorras a José Luis Rodríguez, un viticultor afectado por el incendio forestal del pasado agosto en Valdeorras, el mayor de la historia de Galicia, que recibió una ayuda compensatoria de 10.000 euros. «É imprescindible que todas as administracións esteamos ao carón dos agricultores e gandeiros para que o noso mundo rural teña futuro», destaca Santos, que puso en valor la celeridad de las ayudas del Estado para compensar a agricultores y ganaderos afectados por el fuego del pasado verano. El Ministerio de Agricultura comenzó el 3 de diciembre a pagar los 27,8 millones de euros en ayudas directas, de entre 1.500 y 10.000 euros, a 9.679 agricultores y ganaderos de toda España. En Galicia son 4,9 millones de euros de subvenciones. «Unha vez máis, o Goberno de España cumpre co sector primario e con Ourense», dice Eladio Santos.
