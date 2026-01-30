Una vecina de Salvaterra circula «despistada» 17 kilómetros en sentido contrario en plena A-52

Una conductora fue interceptada este viernes tras circular 17 kilómetros en sentido contrario por la A-52. La Guardia Civil le dio el alto a la altura de Verín y la mujer, de 70 años y vecina de Salvaterra de Miño, aludió que la infracción se trató de un «despiste». Se le practicó la prueba de alcohol a la septuagenaria, pero resultó negativa.

Los hechos ocurrieron sobre las 19.00 horas, concretamente en la distancia existente entre los lugares de Fumaces (Riós) y As Estivadas (Cualedro), en la comarca de Verín.

Los agentes de Tráfico pararon a la mujer concretamente en el kilómetro 156 de la Autovía das Rías Baixas mientras se dirigía en dirección O Porriño, según han informado a FARO fuentes oficiales. A pesar de la larga distancia, no hubo que lamentar ningún accidente durante el trayecto.

Finalmente, los uniformados le entregaron a la mujer un boletín de denuncia por la falta e indicaron la propuesta de una revisión de sus condiciones psicofísicas.

Este tipo de infracciones se suelen tipificar en España como muy graves -una negligencia al volante- y se condenan con una multa de 500 euros -250 si se paga en menos de 20 días- y la retirada de 6 puntos del carné de conducir.