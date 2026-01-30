Una vecina de Salvaterra circula «despistada» 17 kilómetros en sentido contrario en plena A-52
La mujer, de 70 años, fue interceptada por la Guardia Civil de Tráfico a la altura de Verín
J. F.
Una conductora fue interceptada este viernes tras circular 17 kilómetros en sentido contrario por la A-52. La Guardia Civil le dio el alto a la altura de Verín y la mujer, de 70 años y vecina de Salvaterra de Miño, aludió que la infracción se trató de un «despiste». Se le practicó la prueba de alcohol a la septuagenaria, pero resultó negativa.
Los hechos ocurrieron sobre las 19.00 horas, concretamente en la distancia existente entre los lugares de Fumaces (Riós) y As Estivadas (Cualedro), en la comarca de Verín.
Los agentes de Tráfico pararon a la mujer concretamente en el kilómetro 156 de la Autovía das Rías Baixas mientras se dirigía en dirección O Porriño, según han informado a FARO fuentes oficiales. A pesar de la larga distancia, no hubo que lamentar ningún accidente durante el trayecto.
Finalmente, los uniformados le entregaron a la mujer un boletín de denuncia por la falta e indicaron la propuesta de una revisión de sus condiciones psicofísicas.
Este tipo de infracciones se suelen tipificar en España como muy graves -una negligencia al volante- y se condenan con una multa de 500 euros -250 si se paga en menos de 20 días- y la retirada de 6 puntos del carné de conducir.
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
- Los ganaderos de Ourense se plantan: la tractorada corta la A-52
- Fueron matrimonio, se separaron, volvieron a vivir juntos 17 años pero a ella le niegan la pensión de viudez
- Un hombre de 90 años admite que agredía sexualmente a la cuidadora de su mujer con alzhéimer mientras la víctima dormía
- Una intensa nevada atrapa a seis vehículos en Vilardevós, entre ellos un microbús de transporte escolar
- Ourense, en la cima arqueológica: Entre un amuleto romano y un palacio de élite
- Ana Belén Martínez: «Es un orgullo ser elegida la mejor productora de patata de España»