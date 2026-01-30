La UNED se refuerza ante el fraude en los exámenes
El centro de Ourense acoge una prueba piloto de dos nuevos dispositivos de control
d. a.
La UNED refuerza el control tecnológico frente al fraude en los exámenes presenciales con una prueba piloto de nuevo equipamiento en cinco centros, entre ellos el de Ourense. Junto a las sedes de Madrid (Gregorio Marañón), Barcelona (Nou Barris), Baza y Calatayud, el centro ourensano acoge la evaluación de dos dispositivos para detectar intentos de copia y garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado.
El primer detector localiza materiales presentes en pinganillos, collares inductores y equipos electrónicos, incluso apagados, y permite una triple detección simultánea. El segundo, un detector de frecuencias EX-M, identifica señales de 0 a 10 GHz y cuenta con un modo específico para transmisiones móviles. El control se realizará de forma aleatoria antes de entrar al aula y también durante la prueba.
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
- Fueron matrimonio, se separaron, volvieron a vivir juntos 17 años pero a ella le niegan la pensión de viudez
- Un hombre de 90 años admite que agredía sexualmente a la cuidadora de su mujer con alzhéimer mientras la víctima dormía
- Una intensa nevada atrapa a seis vehículos en Vilardevós, entre ellos un microbús de transporte escolar
- Ourense, en la cima arqueológica: Entre un amuleto romano y un palacio de élite
- Ana Belén Martínez: «Es un orgullo ser elegida la mejor productora de patata de España»
- Jácome presume de la nevada en el Rodicio a pecho descubierto: «La nieve acecha Ourense»