La UNED se refuerza ante el fraude en los exámenes

La UNED refuerza el control tecnológico frente al fraude en los exámenes presenciales con una prueba piloto de nuevo equipamiento en cinco centros, entre ellos el de Ourense. Junto a las sedes de Madrid (Gregorio Marañón), Barcelona (Nou Barris), Baza y Calatayud, el centro ourensano acoge la evaluación de dos dispositivos para detectar intentos de copia y garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado.

El primer detector localiza materiales presentes en pinganillos, collares inductores y equipos electrónicos, incluso apagados, y permite una triple detección simultánea. El segundo, un detector de frecuencias EX-M, identifica señales de 0 a 10 GHz y cuenta con un modo específico para transmisiones móviles. El control se realizará de forma aleatoria antes de entrar al aula y también durante la prueba.