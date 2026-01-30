El Sergas y la AECC cooperan para reforzar el apoyo en el hospital a pacientes de cáncer

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Ourense han renovado este viernes el convenio de colaboración que ampara programas de apoyo y acompañamiento a los pacientes oncológicos en los tres hospitales públicos del área sanitaria —Ourense, Verín y O Barco—, además de actividades de voluntariado centradas en el colectivo de personas en un proceso de cáncer y en sus familiares.

El gerente del área sanitaria, Santiago Camba, y el presidente de la AECC en Ourense, Germán Rodríguez-Sáa, firmaron el convenio este viernes, en un acto en el que estuvieron acompañados por el subdirector del servicio de humanización del área, Lois López, la gerente de la AECC de Ourense, Judit Vega, y la coordinadora hospitalaria de la asociación, Belén Pérez. «La renovación del convenio nos permite, como parte fundamental, estar en las instalaciones del hospital con nuestros voluntarios y voluntarias, con el carrito ‘Don Amable’, acogiendo a los pacientes oncológicos y dando nuestros servicios y ayuda desde el primer minuto, para intentar que el paciente tenga las mejores herramientas para luchar con todas las armas frente a la enfermedad», valora Rodríguez-Sáa. «Podemos conocer los problemas directamente, y dónde podemos ayudar, la misión fundamental de la asociación, que siempre tiene al paciente y a las familias en el centro».

El objetivo principal del convenio es facilitar que la AECC pueda desarrollar en los tres centros hospitalarios de Ourense un programa orientado a identificar de manera temprana las necesidades de las personas recientemente diagnosticadas de cáncer y de sus familias, así como evaluar el malestar asociado al diagnóstico y favorecer el acceso a los recursos más idóneos, tanto dentro del propio hospital como fuera de él. Las acciones se desarrollarán de lunes a viernes, en horario de 9:30 a 14:30 horas, para garantizar una atención próxima e inmediata a los pacientes en el ámbito hospitalario.

El Sergas se compromete a facilitar el acceso y la permanencia en el centro del personal y voluntariado de la AECC, así como habilitar un espacio para la realización de las actividades, además de promover la coordinación efectiva con los equipos asistenciales, de manera que las actuaciones no interfieran en el funcionamiento habitual de los servicios sanitarios.

La AECC contará con personal propio cualificado para el programa de apoyo y acompañamiento, que realizará funciones como detectar y clasificar necesidades, priorizar intervenciones (psicológicas, sociales e informativas), orientar hacia el recurso más idóneo, e informar sobre servicios disponibles, coordinándose con unidades y profesionales del ámbito hospitalario, como oncología, psicooncología, orientación social o enfermería de enlace.

La intervención de apoyo y acompañamiento tendrá, con carácter general, una duración máxima de una o dos sesiones, con la finalidad de derivar, cuando corresponda, a otros servicios del hospital, de la AECC o a recursos externos, según las necesidades.

El convenio contempla actividades de voluntariado destinadas a mejorar el bienestar durante el proceso hospitalario, incluyendo acompañamiento a pacientes y familiares, apoyo emocional, animación y entretenimiento, guía hospitalaria y apoyo en gestiones, así como comunicación de casos que precisen intervención especializada para su derivación.

El acuerdo, que no supone ningún compromiso de gasto para el Sergas, tiene un año de vigencia, prorrogable por otro más si hay acuerdo expreso. Para garantizar el correcto desarrollo se creará una comisión mixta paritaria de seguimiento y control del convenio.