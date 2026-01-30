El pleno desbloquea por unanimidad las más de 700 nóminas del Concello

El Concello de Ourense desbloqueó este jueves el pago de las más de 700 nóminas de todo su personal tras la celebración de un pleno extraordinario y urgente, convocado para levantar un reparo suspensivo que impedía tramitar los salarios del mes de enero. El punto salió adelante por unanimidad, aunque en una sesión marcada por las acusaciones de una mala gestión.

El origen del conflicto se encuentra en una discrepancia técnica entre la Viceintervención y el departamento de Recursos Humanos en relación con la nómina de la jefa de Xestión Económica Orzamentaria. La Viceintervención sostiene que, tras haber obtenido plaza como técnica de Intervención en el proceso de estabilización, debe percibir la retribución correspondiente a ese puesto, mientras que Recursos Humanos defiende la vigencia de la atribución temporal de funciones que viene desempeñando. Esta diferencia de criterio bloqueaba el procesamiento del conjunto de las nóminas municipales.

La concejala de Facenda de Democracia Ourensana, Tamara Silva, fue la primera en tomar la palabra y defendió que «el cambio en la relación jurídica de esta trabajadora no afecta a la vigencia de la atribución temporal de funciones, que es la duda que se suscita», por lo que se solicitó el levantamiento del reparo «y la aprobación de las nóminas».

Un voto a los trabajadores

Desde el BNG, su portavoz Luis Seara denunció que el debate va «mucho más allá de una discrepancia técnica». «Asistimos a un juicio a una funcionaria y lo que nos piden es que hagamos de jurado popular y la declaremos culpable, y no nos vamos a prestar a eso», afirmó. En su opinión, el trasfondo es «el desmantelamiento programado de esta administración desde hace años» y la búsqueda de «funcionarios dóciles y serviles que no cuestionen nada».

Seara cargó también contra el uso de atribuciones temporales de funciones, a las que calificó como «un caramelo» que permite cobrar más «cuando deberían ser excepcionales». Pero, pese a las críticas anunció el apoyo de su grupo: «Vamos a votar a favor, pero esto no es un voto favorable ni a usted ni a su gestión, es un voto a favor del personal de este Concello», esgrimió adelantando que espera que sea cosa de una sola vez.

Dimitir o «hacer algo»

La portavoz del PSOE, María Fernández, fue aún más contundente y situó la responsabilidad directamente en el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, como jefe de personal. «Si el jefe de personal del Concello de Ourense es incapaz de pagar las nóminas, tiene dos opciones: delegar las competencias porque no es capaz de gestionarlas o dimitir directamente porque la responsabilidad en este tema es únicamente política ». sentenció.

En este sentido, Fernández rechazó que se trate de un conflicto entre técnicos, «eso es una falacia de falso dilema, como diría el alcalde. El expediente de nóminas llega informado y conformado a Intervención y el jefe de personal tiene que estar al tanto de las posibles eventuales discrepancias que puedan surgir antes de que lleguen a intervención, es su responsabilidad. Así que a mí lo único que se me ocurre es que alcalde de Ourense le interesa llegar a este punto, porque le interesa demonizar a los trabajadores públicos porque le viene bien pero le digo que sin ellos este Concello no funcionan. Debatir si esto es o no discrepancia técnica... No lo es, es un problema político», zanjó.

Así, a juicio de la socialista, el regidor «siempre antepone su rédito personal a solventar los problemas que tiene esta ciudad y este tipo de circunstancia afecta no solo a cobrar los trabajadores, sino a sus condiciones laborales, porque en este clima de tensión que se vive en este Concello es muy difícil trabajar», dijo para añadir a renglón seguidor que «hay dos áreas que fallan, personal y contratación, y las dos son responsabilidad de Gonzalo Pérez Jácome.

Por ello le pidió expresamente al alcalde, como jefe de personal, que «delegue, dimita o haga algo» y en este sentido denunció falta de planificación estructural, la inexistencia de una relación de puestos de trabajo y una gestión del personal basada en traslados y cambios constantes.

Evitar consecuencias

Por su parte, los populares, en boca de Rodríguez Novoa anunciaron el voto favorable para evitar que los trabajadores sufran las consecuencias del bloqueo. «No podemos permitir que la gente tenga problemas para pagar sus hipotecas y sus gastos», señaló el edil que reivindicó la función pública como garante de la independencia administrativa y emplazó al gobierno local a acelerar la estabilización del personal para evitar situaciones similares.

Las réplicas de Jácome

Finalmente, el líder de Democracia Ourensana y alcalde de Ourense, Pérez Jácome, rechazó las críticas de la oposición y defendió la convocatoria urgente del pleno como el procedimiento legal para resolver una discrepancia de este nivel. «Pensé que iba a ser un minuto hablando cada uno y no que hubiese tantas acusaciones y mentiras».

Criticó a los nacionalistas por «acusarme de atacar a los funcionarios» y después «decir que hay algunos dóciles y serviles». «Usted los está menospreciando también», replicó a Seara. Mientras que a los socialistas les reprochó emplear la «falacia de efecto parcial» al asegurar que «Jácome es incapaz de pagar las nóminas». «Claro, es como si tu tienes que ir a buscar a tus hijos y te escondo las llaves» o «si ponéis silicona en la puerta del concello y decís ‘Jácome no es capaz de salir’».

En esta línea, lamentó que el PSOE exija su dimisión cuando «son un partido político negligente con los trenes, donde hay decenas de muertos». «Me dice que tengo que dimitir por una discrepancia, teniendo a Óscar Puente que no dimite ni a tiros», reprochó .

Noticias relacionadas

Con todo, el acuerdo unánime de todos los grupos levantó el reparo y permitirá pagar los salarios.