Pereiro y San Cibrao se alían para facilitar trámites sobre vivienda

En el cinturón periurbano de Ourense, municipios del área metropolitana como Barbadás, O Pereiro de Aguiar y San Cibrao das Viñas actúan como polos de atracción de población. Estos dos últimos concellos albergan, además, los principales polígonos empresariales de la provincia, motores del tejido productivo ourensano. El aumento del censo de habitantes en los últimos dos años supera el 1% en Pereiro, que contaba en julio de 2025 con 6.786 personas empadronadas, según los datos más recientes del Instituto Galego de Estatística (IGE), relativos a las cifras de población de referencia. La subida del censo en San Cibrao das Viñas casi ha alcanzado el 3% en el mismo bienio, hasta los 5.802 habitantes contabilizados en julio. El avance demográfico va a la par de otros parámetros, como la construcción de nuevas viviendas y la rehabilitación de casas antiguas a las que se les da una nueva vida.

Según la información facilitada por el alcalde, Luis Menor, el Concello de Pereiro otorgó un total de 24 licencias en 2025, entre los expedientes de obra nueva —la mayoría de los casos, casi una veintena—, y la rehabilitación integral de casas antiguas con el fin de convertirlas en viviendas habitables.

En San Cibrao das Viñas la cifra de licencias concedidas el año pasado fue de aproximadamente 30, incluyendo la construcción y la reforma de casas, indica la regidora, Marta Nóvoa. Ambos son los impulsores políticos de una oficina técnica conjunta, en los dos municipios, que pretende ayudar y asesorar a los vecinos en trámites de subvenciones para la rehabilitación de inmuebles, la adquisición de vivienda nueva o usada, y sobre las ayudas destinadas al alquiler.

Los dos ayuntamientos consideran que la medida es pionera y supone un avance estratégico para dinamizar el mercado inmobiliario local. La iniciativa pretende profesionalizar y agilizar las gestionar relacionadas con la vivienda. Los dos alcaldes, que además comparten responsabilidades en la Diputación de Ourense, como presidente y vicepresidenta, respectivamente, valoran la «colaboración institucional» como «vía más eficiente» para lograr servicios de calidad que, de forma individual, serían más difíciles de implementar.

A partir de febrero, los vecinos de Pereiro y San Cibrao contarán con un experto técnico que resolverá dudas y gestionará expedientes, en días alternos. El servicio funcionará con cita previa, con el objetivo de asegurar una atención personalizada y sin esperas para todos los usuarios interesados. En el caso de San Cibrao das Viñas, la oficina estará operativa todos los miércoles en horario de mañana, desde las 9 hasta las 14 horas. Por su parte, en Pereiro de Aguiar, el asesoramiento se prestará los viernes en la misma franja horaria.

Las citas podrán solicitarse a través de los canales habituales de ambos ayuntamientos (teléfono y sedes electrónicas) a partir del próximo lunes. La actividad comenzará en la primera semana de febrero, anuncian los concellos.

Rehabilitaciones energéticas

La oficina servirá de guía en la tramitación de subvenciones para la rehabilitación de inmuebles, la adquisición de vivienda nueva o usada, y las ayudas para el alquiler. Además, el servicio cubrirá aspectos como la mejora de instalaciones y la promoción de viviendas. Un punto fundamental será el asesoramiento sobre las ventajas fiscales derivadas de la rehabilitación energética, un área de creciente importancia debido a las normativas europeas de sostenibilidad.

«Este servicio es un recurso fundamental para que nuestros vecinos no pierdan ni una sola oportunidad de mejora en sus hogares por falta de información técnica o burocrática», valora Marta Nóvoa. «Queremos que rehabilitar una vivienda en nuestro municipio sea un proceso sencillo y acompañado, asegurando que cada ciudadano pueda aprovechar al máximo las ayudas disponibles de cualquier administración», añade.

«Uniendo fuerzas logramos que Pereiro y San Cibrao sean referentes en servicios ciudadanos, ofreciendo un asesoramiento profesional que marca la diferencia a la hora de decidir invertir en nuestro territorio», resalta Luis Menor. «Contar con un técnico especializado permitirá a los vecinos tramitar con éxito ayudas locales autonómicas o estatales que, a menudo, no se solicitan por desconocimiento o por la dificultad de los requisitos técnicos», dice el alcalde de Pereiro y presidente provincial. El asesoramiento no se limitará a la entrega de folletos, sino que los técnicos realizarán estudios de viabilidad y alcance de las actuaciones previstas por los vecinos. Esto permitirá a los propietarios conocer de antemano si sus proyectos cumplen con la normativa vigente y qué presupuesto estimado podrían manejar.

El servicio está diseñado para captar fondos de todas las administraciones, desde los planes locales y provinciales hasta las líneas de ayudas de la Xunta de Galicia y el Gobierno central, incluyendo los fondos europeos.