Los pastores gallegos del s. XXI se prepararán en Xinzo de Limia

El Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro do Inorde, en Xinzo de Limia, acogió la presentación oficial de la Escola de Pastores de Galicia, una nueva iniciativa formativa impulsada por la Consellería do Medio Rural, a través de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria —Agacal—, en colaboración con la Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia —Ovica— y con el apoyo de la Fundación La Caixa.

El proyecto nace con el objetivo de «profesionalizar el sector, dignificar la figura del pastor y favorecer el relevo generacional en la ganadería extensiva, especialmente en los ámbitos ovino y caprino, además de contribuir a la dinamización social y económica del rural», según explican desde la Consellería.

Formación y prácticas

La Escola de Pastores ofrecerá una formación oficial especializada, estructurada en una parte teórica de 250 horas, centrada en la aptitud empresarial agraria especializada, y una parte práctica de 320 horas, que se desarrollará entre los meses de marzo y julio y de septiembre a octubre.

Gracias a la colaboración de los ganaderos de Ovica, el alumnado podrá realizar prácticas en explotaciones de numerosos concellos ourensanos, entre ellos A Gudiña, A Mezquita, Baltar, Castrelo do Val, Chandrexa de Queixa, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Os Blancos, Riós, Sarreaus, Trasmiras, Verín, Viana do Bolo, Vilar de Barrio, Vilardevós, Vilariño de Conso y Xinzo de Limia.

Durante la presentación, el director de Agacal, Martín Alemparte, subrayó que el pastoreo «es más que una actividad productiva», ya que supone una gestión sostenible del territorio, contribuye a prevenir incendios forestales y «promueve un monte gestionado y productivo». En este sentido, defendió que «ser hoy pastor es ser un profesional cualificado, con conocimientos técnicos y capacidad empresarial», y remarcó su papel «clave» dentro de la cadena alimentaria.

Por su parte, el presidente del Inorde, Rosendo Fernández, destacó la implicación de la Diputación Provincial en un proyecto que «refuerza la apuesta institucional por el sector primario, la fijación de población en el rural y la creación de nuevas oportunidades ligadas a la economía agroganadera».

Vocación territorial

Desde la organización se incidió en el carácter ambicioso y colaborativo del proyecto, que apela a la implicación de concellos, administraciones públicas, grupos de desarrollo rural, organizaciones agrarias y asociaciones sociales, de mujeres y de jóvenes, para garantizar su éxito y continuidad.

La Escola de Pastores cuenta con el apoyo de la Fundación La Caixa dentro de su programa de Acción Social en el Ámbito Rural, así como con la colaboración de distintas entidades y administraciones del sur de la provincia, con el objetivo de asentar población, reactivar la economía local y garantizar el futuro de la ganadería extensiva en Galicia.