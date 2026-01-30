La lucha de las trabajadoras de Textil Lonia sigue: organizan una caravana de coches
El 6 de febrero, a partir de las 18 horas, recorrerán en vehículos particulares varias calles del centro de Ourense
R. O.
«A vosa riqueza é a nosa pobreza»; «traballo en Textil Lonia e cósenme a nómina»; «o verdadeiro luxo sería un salario digno»; «detrás de cada peza hai mans cansadas e dereitos recortados», y más consignas similares en las protestas de las trabajadoras de la empresa textil. Seguirán con su lucha para lograr una subida salarial digna que mejore sus condiciones. Alguna no llega ni a los 1.000 euros al mes. La CIG indica que, tras la decisión de la empresa de abandonar la negociación para mejorar el convenio —la compañía ofrece un aumento del 4,7%, pero la parte social demanda subidas graduales según la antigüedad—, las concentraciones diarias ante las tiendas Purificación García y Carolina Herrera, que venden las prendas y bolsas de lujo que confeccionan más de 400 trabajadoras, seguirán hasta el 6 de febrero. Esa tarde, a partir de las 18 horas, habrá una caravana de coches por el centro para hacer más visible aún su lucha.
