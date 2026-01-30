Un juicio más por robo para uno de los acusados por el homicidio del flautista callejero de Ourense

Desde que entró en prisión provisional en agosto de 2024, investigado por el homicidio del flautista callejero de Ourense, E. E. D. ha ido sumando varias condenas por robos y delitos similares contra el patrimonio cometidos en los últimos años en Ourense. Con 44 años, su historial penal aumenta mientras espera, desde la cárcel, a que llegue a juicio el asunto más grave por el que será acusado: el homicidio, en agosto de 2024, del flautista callejero Jorge G., víctima, con 43 años, de una cuchillada. Unos hechos por los que además responderá el coimputado M. J. H., sobre el que también ha recaído alguna sentencia en los últimos meses por otros procedimientos penales, como el apuñalamiento a otro varón que circulaba en bici la madrugada del 26 de julio de 2024, dos semanas antes del crimen del músico callejero. Esa sentencia contra M., de un año de prisión, dictada en abril de 2025 por el Penal 2, admitía recurso de apelación a la Audiencia.

Solo entre septiembre y octubre del año pasado, E. se mostró conforme con tres condenas por delitos contra el patrimonio. En meses previos había recibido más sentencias por hechos similares. Sin embargo, resultó absuelto en el caso del apuñalamiento de julio de 2024 del que M. fue autor.

La Fiscalía solicita una condena de cuatro años de cárcel para E., al que atribuye la circunstancia agravante de reincidencia, en otro caso cuyo juicio fue señalado inicialmente para ayer en el Penal Número 2 de Ourense, pero que se aplazó antes de la jornada.

Noticias relacionadas

En este procedimiento, E. está acusado de un robo con fuerza en un bar, una madrugada de mayo de 2024, del que se llevó varias monedas, y de intentar entrar en otro restaurante de la ciudad, días antes. Según la Fiscalía, actuó junto a otra persona que no llegó a ser identificada.