David Martínez se convierte en el nuevo presidente de la CEO

David Martínez Alonso es desde ayer el nuevo presidente de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) tras ser elegido en la asamblea electoral. La votación, a la que estaban llamados 289 compromisarios, se dibujaba con la candidatura del hasta ahora tesorero del grupo y presidente de la Asociación Empresarial de Profesionales y Autónomos de Ourense como única presentada para las listas.

Tras su elección, Martínez se refirió especialmente en su intervención a los asociados y asociadas, a quienes definió como la verdadera columna vertebral de la CEO. Subrayó que, sin su compromiso, su confianza y su participación activa, la organización no estaría donde está hoy. Por ello, destacó la importancia de mantener actividades útiles, atractivas y relevantes, y de asegurar que su voz se escuche con claridad allí donde debe oírse. El nuevo presidente añadió que se abre una nueva etapa marcada por una mayor utilidad, cercanía y capacidad de respuesta, con el propósito de estar más presentes en el día a día de asociaciones y empresas y acompañarlas en sus decisiones, reafirmando que la CEO solo seguirá teniendo sentido si representa con firmeza y eficacia a quienes la integran.

Asimismo, indicó que Ourense necesita avanzar «a otra velocidad» y reclamó con firmeza las infraestructuras que la provincia «lleva décadas esperando», como la necesidad de conexiones ferroviarias competitivas, una red viaria moderna, suelo industrial suficiente o telecomunicaciones adecuadas. En este sentido, aseguró que la CEO las exigirá ante todas las administraciones «con rigor, unidad y determinación», al tiempo que recalcó que «sin infraestructuras no hay competitividad, y sin competitividad no hay futuro».

Por último, puso el foco en los principales retos que afrontan las empresas ourensanas, como la falta de mano de obra cualificada, el absentismo laboral y la necesidad de apoyar a sectores clave como el comercio y los autónomos, sectores que definió como «un pilar esencial del tejido económico». Todo ello, afirmó, con el objetivo de construir «una CEO más fuerte, más unida y más moderna».

Martínez sustituye en el cargo a César Blanco

Martínez toma el relevo de César Blanco, quien asumió el cargo de presidente de forma provisional el pasado mes de septiembre tras la triste muerte de Marisol Novoa.En su discurso de despedida, Blanco afirmó que estar al mando de la Confederación ha sido «un honor y una responsabilidad ejercida con máxima dedicación», y agradeció para su equipo de gobierno, el personal técnico y para todos los miembros de la organización que lo acompañaron en una etapa marcada por circunstancias complejas.El ya expresidente continuó recordando el difícil contexto en el que llegó a la jefatura, y subrayó que su principal responsabilidad fue garantizar una transición ordenada. En ese sentido, afirmó que hoy se la entrega «estable, cohesionada, con rumbo claro y con una candidatura excelente», habiendo cumplido el objetivo de proteger la imagen de la CEO. En su cierre, deseó éxito al nuevo presidente, convencido de que Ourense «es un lugar extraordinario para tener empresas, por su calidad de vida, su entorno y, sobre todo, por su gente».