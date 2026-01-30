Corte de tráfico temporal hoy en la calle Concordia por obras en el firme

El Concello de Ourense cierra hoy de forma temporal al tráfico la calle Concordia, en el tramo que conecta con el Paseo, para llevar a cabo trabajos urgentes de reparación en el firme.

La intervención tiene como objetivo corregir los daños detectados en el pavimento y mejorar la seguridad, tanto para la circulación de vehículos como para los peatones.

El corte se producirá entre las 08.00 y las 11.00, con previsión de reabrir la vía inmediatamente una vez finalicen los trabajos.