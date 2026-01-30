Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corte de tráfico temporal hoy en la calle Concordia por obras en el firme

La intersección entre Concordia y el Paseo. | Roi Cruz

La intersección entre Concordia y el Paseo. | Roi Cruz

Lucila González

Ourense

El Concello de Ourense cierra hoy de forma temporal al tráfico la calle Concordia, en el tramo que conecta con el Paseo, para llevar a cabo trabajos urgentes de reparación en el firme.

La intervención tiene como objetivo corregir los daños detectados en el pavimento y mejorar la seguridad, tanto para la circulación de vehículos como para los peatones.

El corte se producirá entre las 08.00 y las 11.00, con previsión de reabrir la vía inmediatamente una vez finalicen los trabajos.

