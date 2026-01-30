El Amaro Refojo diseña el cartel del desfile de Entroido
El CEIP Amaro Refojo diseñará el cartel oficial del Desfile Infantil del Entroido 2026 de Verín, que recorrerá durante la mañana del Xoves de Comadres las calles y plazas de la localidad. La elección corresponde al centro encargado de abrir el desfile, tras el acuerdo unánime de los colegios participantes. El diseño fue escogido por votación. El centro recibirá un vale de 400 euros para material escolar y deportivo en establecimientos del municipio, según lo acordado entre los centros educativos.
