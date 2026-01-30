Acusada de sustraer joyas de su compañera de piso, usar su tarjeta y vender su móvil
La mujer no reconoce los hechos que le atribuye la Fiscalía y el caso llegará a juicio en mayo
Compareció ayer en la audiencia preliminar de una causa en la que está acusada de presuntos delitos de estafa y hurto, tras la denuncia de una compañera de piso, pero la sospechosa no se conformó con los hechos que le atribuye la Fiscalía, así que el caso se debatirá en el juicio, en mayo. Entre diciembre de 2021 y febrero de 2024, la encausada vivió con la denunciante en el domicilio de esta última en Ourense. En un periodo sin concretar, entre el inicio de la convivencia y septiembre de 2023, presuntamente sustrajo, según la Fiscalía, una cadena con medalla, una pulsera de bebé, un collar, unos pendientes y un anillo, joyas tasadas en 1.330 euros. La acusada pidió el teléfono a su compañera para una llamada y presuntamente aprovechó para vender el móvil.
El ministerio público añade en su escrito que, cuando la denunciante solicitó el terminal a la acusada, le dijo que lo había empeñado y que necesitaba 30 euros para recuperarlo. Supuestamente, la víctima le facilitó su tarjeta y el número pin de su cuenta.
Según la Fiscalía, la encausada retiró 100 euros del cajero, se quedó presuntamente el dinero y no restituyó el móvil a la dueña. El ministerio público pide 15 meses de prisión por hurto continuado, 9 meses por la presunta estafa, así como más de 1.400 euros de posible indemnización.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
- Fueron matrimonio, se separaron, volvieron a vivir juntos 17 años pero a ella le niegan la pensión de viudez
- Un hombre de 90 años admite que agredía sexualmente a la cuidadora de su mujer con alzhéimer mientras la víctima dormía
- Una intensa nevada atrapa a seis vehículos en Vilardevós, entre ellos un microbús de transporte escolar
- Ourense, en la cima arqueológica: Entre un amuleto romano y un palacio de élite
- Ana Belén Martínez: «Es un orgullo ser elegida la mejor productora de patata de España»
- Jácome presume de la nevada en el Rodicio a pecho descubierto: «La nieve acecha Ourense»