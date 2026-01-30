Acusada de sustraer joyas de su compañera de piso, usar su tarjeta y vender su móvil

Compareció ayer en la audiencia preliminar de una causa en la que está acusada de presuntos delitos de estafa y hurto, tras la denuncia de una compañera de piso, pero la sospechosa no se conformó con los hechos que le atribuye la Fiscalía, así que el caso se debatirá en el juicio, en mayo. Entre diciembre de 2021 y febrero de 2024, la encausada vivió con la denunciante en el domicilio de esta última en Ourense. En un periodo sin concretar, entre el inicio de la convivencia y septiembre de 2023, presuntamente sustrajo, según la Fiscalía, una cadena con medalla, una pulsera de bebé, un collar, unos pendientes y un anillo, joyas tasadas en 1.330 euros. La acusada pidió el teléfono a su compañera para una llamada y presuntamente aprovechó para vender el móvil.

El ministerio público añade en su escrito que, cuando la denunciante solicitó el terminal a la acusada, le dijo que lo había empeñado y que necesitaba 30 euros para recuperarlo. Supuestamente, la víctima le facilitó su tarjeta y el número pin de su cuenta.

Noticias relacionadas

Según la Fiscalía, la encausada retiró 100 euros del cajero, se quedó presuntamente el dinero y no restituyó el móvil a la dueña. El ministerio público pide 15 meses de prisión por hurto continuado, 9 meses por la presunta estafa, así como más de 1.400 euros de posible indemnización.