La abogacía pide «implicación» al PSOE para mejorar el turno de oficio y lograr jubilaciones dignas

La parlamentaria autonómica del PSdeG, Carmen Dacosta, y la portavoz socialista en Ourense, Natalia González, se reunieron con la decana del Colegio de la Abogacía, Marta Gómez, y con otras integrantes de su junta de gobierno. La institución demanda al PSdeG «mayor implicación» para resolver los problemas que afectan a la profesión y al servicio de justicia gratuita. El colegio profesional muestra su «preocupación» debido a la «falta de avances». En las últimas semanas, la decana ha arremetido contra la Xunta, llegando a acusar a la administración gallega de querer «imponer el trabajo gratuito», debido a la escasa subida propuesta en algunos conceptos de las retribuciones del turno de oficio, o el pago por estipular de actos como las mediaciones MASC, un tipo de soluciones extrajudiciales de la nueva ley. Xustiza, en cambio, muestra su afán a negociar y cuestiona la postura «inmovilista» de la decana.

Su junta de gobierno incidió ayer ante la representantes socialistas en la «insuficiente financiación» del turno de oficio, los retrasos en los pagos, la sobrecarga de trabajo y la «falta de medidas eficaces» para garantizar la sostenibilidad del sistema de justicia gratuita. El colegio pide «mayor implicación» del PSdeG para urgir a la Xunta que garantice unas «remuneraciones dignas» para los abogados de oficio.

Además, también le comunicó críticas directas al ámbito de gestión del partido, por la ausencia de avances reales en materia de la mutualidad y la pasarela al régimen de autónomos. El colegio profesional de Ourense considera que «el Gobierno de España y los socialistas en el Congreso están siendo cómplices de que muchos abogados y abogadas no puedan jubilarse porque les quedan pensiones de 300 o 400 euros tras más de 40 años de cotización».

El PSOE de Ourense promete el «apoio e impulso do partido socialista ante as reivindicacións que está a defender o Colexio, como a grave situación na que se atopa o turno de oficio, e ante as que a Xunta de Galicia mantén unha pasividade total e absoluta», dice la formación en un comunicado.

Noticias relacionadas

La entidad profesional subraya que la justicia gratuita «es un pilar esencial del Estado de Derecho», y el correcto funcionamiento del sistema «depende directamente de que los abogados y abogadas que la prestan cuenten con condiciones dignas, estables y acordes a la responsabilidad que asumen», resalta el Colegio de la Abogacía, que demanda al partido socialista «un mayor compromiso institucional y una implicación activa en la búsqueda de soluciones reales y efectivas». La institución incide en que la defensa del turno de oficio «no es solo una cuestión profesional, sino una garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia para toda la ciudadanía». El colegio seguirá con los contactos con grupos y administraciones, con la meta de «avanzar hacia un modelo de justicia gratuita más justo, eficiente y respetuoso con los profesionales que lo sostienen».