El XI Ciclo de Cine y Medicina trae seis filmes sobre sociedad y salud

El vicepresidente del Icomou, el Colegio de Médicos de Ourense, José Luis Jiménez y Manuel Precedo, del Cineclube Padre Feijoo, presentaron ayer el contenido del XI Ciclo de Cine y Medicina, que arranca el 3 de octubre y trae en esta edición seis films, unos de culto y otros menos conocidos por el gran público, que invitan según señalaron a «reflexionar» sobre las temáticas más actuales y relacionadas con la salud, abordadas de esa mirada siempre única que es la gran pantalla.

«Trataremos temas muy diversos como la cirugía en los conflictos armados, las pseudociencias, la gestión hospitalaria, la importancia de los servicios de ambulancias, la biotecnología y las enfermedades raras» señalan desde el y avanzan que este año «mezclaremos comedia, ciencia ficción (en 4K), crítica social y política o drama entre otras, con películas de s de culto y otras menos conocidas cine clásico y cine más reciente.

Además este ciclo permite algo más porque incluye también un apartado de coloquio y debate posteriores en torno a la temática que tenga la película.

Los seis filmes del ciclo

La primera proyección será e martes 3 de febrero, con el film M.A.S.H. (1970), de Robert Altman Se trata de una comedia ambientada en la guerra de Corea que ofrece una mirada irónica y mordaz sobre la cirugía en contextos bélicos, el ejercicio de la medicina en situaciones extremas y la deshumanización provocada por los conflictos armados.

El martes 3 de marzo, «El charlatán» (Nightmare Alley, 2021). Es una reflexión sobre el auge de las pseudociencias, la manipulación de la vulnerabilidad humana y los riesgos de la desinformación en el ámbito de la salud.

El martes 14 de abril, el Ciclo Cine y Medicina trae «Anatomía de un hospital» l (1971), de Arthur Hiller. Se trata de un clásico que aborda la gestión hospitalaria, los dilemas éticos y la toma de decisiones en el sistema sanitario.

El martes 5 de mayo, se proyectará «Bringing Out the Dead» (1999), de Martin Scorsese. Se trata de una intensa aproximación al trabajo de los servicios de ambulancias y emergencias, al desgaste emocional de los profesionales y a la atención sanitaria en entornos urbanos complejos.

«Blade Runner» (1982) de Ridley Scot Martes, una joya imperecedera, se proyectará además en 4K. Es una obra clave de la ciencia ficción, que invita a reflexionar sobre la biotecnología, los límites de la ciencia, la identidad y la condición humana.

El martes 3 de noviembre «La parada de los monstruos» (Freaks, 1932), de Tod Browning . Aborda la diversidad funcional, la estigmatización social y la mirada ética hacia las llamadas enfermedades raras.

Según explicaron las 6 películas se proyectarán entre los meses de febrero a mayo y de octubre a noviembre, una cada mes, siempre los martes a las 19:30 horas, en la Sala de Cultura de la calle Concejo, 11.

El bono de las 6 películas tendrá un precio de 15 euros y están a la venta en el Colegio Médico desde ayer 28 de enero. Las entradas individuales se podrán adquirir en la puerta del cine el día de cada proyección. Desde el Colegio Médico de Ourense se anima a toda la ciudadanía a participar en esta nueva edición del ciclo y en los coloquios posteriores para ahondar en la temática de cada filme..