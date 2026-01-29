Los ganaderos de Ourense se plantan: la tractorada corta la A-52

Los ganaderos continúan en pie de guerra. Tras iniciar las protestas encima de sus tractores en la ciudad de Ourense a finales de diciembre, cortar la N-120 durante una semana y trasladarse posteriormente al polígono de San Cibrao das Viñas, ahora han inhabilitado cinco kilómetros de la autovía A-52 -de nuevo- a la altura de Trasmiras-Xinzo. Se manifiestan principalmente en contra del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que recientemente el Parlamento Europeo elevó al Tribunal de Justicia Europeo.

La Autovía das Rías Baixas permanece cerrada entre los puntos kilométricos 188 y 193 desde las 15.45 horas de hoy en ambos sentidos, según ha confirmado a FARO la Guardia Civil de Tráfico. Numerosos tractores ocupan los cuatro carriles de circulación, dos de ida y dos de vuelta, concretamente a la altura de los concellos de Trasmiras y Xinzo de Limia, localidad esta última que se encuentra en plenos carnavales. Del 10 al 12 de enero, ya habían realizado la misma acción en el mismo tramo prácticamente.

Desde el 23 de enero, los tractores se habían colocado en uno de los accesos principales al Polígono de San Cibrao tras abandonar sus acciones en la N-120. Y durante este jueves, han ido dejando pistas en redes sociales de un nuevo gesto en sus protestas no solo contra el acuerdo entre la UE y Mercosur, sino por los recortes que se prevén con la nueva PAC, la bucrocaria excesiva y la gestión de la Xunta y el Gobierno de la sanidad animal.

Los ganaderos de Lugo decidieron frenar sus protestas tras conocerse que el Parlamento Europeo aprobó -por un margen justo- remitir el texto del pacto con Mercosur al Tribunal de Justicia Europeo. Sin embargo, el objetivo de los ourensanos es firme: mantener una reunión con una representación del Ministerio de Agricultura para tratar todas estas problemáticas, algo que, alegan, se les fue prometido en la Subdelegación del Gobierno tras la primera movilización a las puertas de esta institución en la ciudad.