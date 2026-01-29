La torre que lleva red y móvil a cuatro pueblos de Leiro: «Nos cambia la vida»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó ayer el concello ourensano de Leiro, donde se ubica la primera torre de comunicaciones, símbolo de un proyecto «pionero en Europa, señaló, que permitirá ampliar la red de telefonía móvil, y de internet a 210 pueblos aislados en esta materia en toda Galicia o con una cobertura muy deficitaria, en los que viven 5.000 personas .

Pero los primeros beneficiarios serán 200 vecinos de cuatro núcleos de la parroquia de Serantes, Orega, Sá o Paredes . «Es una gran satisfacción porque ahora se amplía el servicio en zonas que eran prácticamente negras» indica el alcalde Francisco Fernández.

Durante su visita a este concello de Leiro, el presidente de Xunta se interesó por los pormenores técnicos del proyecto, ya en periodo de pruebas, y por sus beneficiarios, e indicó que el objetivo “es garantizar el acceso a los servicios básicos hasta donde permita, pues la técnica y las telecomunicaciones son hoy en día un servicio fundamental”.

«Es fundamental»

Vecinos como César de, del pueblo de Orega o Celso, de Paredes, reconocían ayer que esta mejora de telecomunicaciones, «es fundamental para apostar por el rural y que fije población». Pero además tienen una vertiente laboral pues «nos cambia la vida, porque en mi caso, como docente me permite teletrabajar con facilidad, pues aunque tenemos fibra óptica desde 2022, es fundamente tener redes en el móvil».

El alcalde de Leiro explica que «el número de beneficiados es mayor de lo inicialmente previsto, porque en el primer estudio no se incluyeron pueblos que también tenían mala cobertura o zonas negras y que ahora podrán mejorar el servicio y son unos 200».

Durante su visita a esta torre de telefonía instalada en el ayuntamiento ourensano de Leiro Rueda adelantó que se van a invertir 10,6 millones de euros para construir 68 torres en 48 ayuntamientos y ejecutar la acometida eléctrica necesaria para acercar el servicio a los ciudadanos. Unas actuaciones que mejorarán la cobertura en un total de 55 municipios gallegos.

La extensión de la red de telefonía móvil en Galicia fue posible gracias a colaboración entre la Xunta, la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) y Vodafone España. En concreto, los ayuntamientos fueron los encargados de ceder terrenos para construir las torres e identificar los núcleos con problemas de cobertura; la entidad pública Retegal se encargó de habilitar las torres necesarias y Vodafone de dotar la red de servicio. Esta iniciativa se enmarca en la apuesta de la Xunta por consolidar el rural gallego como un espacio de oportunidades en el que vivir, invertir y trabajar y garantizar la igualdad en el acceso a los servicios básicos en todo el territorio.

“Esto es construir Galicia. Galicia Calidade también es tener servicios básicos en cualquiera sitio y garantizar la igualdad entre los ciudadanos”, indicó el presidente de la Xunta, tras asegurar que la mejora de las telecomunicaciones permitirá asentar población en el rural y aprovechar nuevas oportunidades como puede ser “atraer la nómadas digitales”.

En esta línea, Rueda recordó que el Ejecutivo autonómico lleva años reclamando al Gobierno central que la telefonía móvil sea considerada un servicio universal de las telecomunicaciones.

Ante esta falta de reconocimiento por el Estado -que es quien tiene las competencias en esta materia-, la Xunta optó por solicitar a la Comisión Europea permiso para poder ampliar la red de telefonía móvil en la comunidad y solucionar los problemas que estaban viviendo muchos vecinos de zonas más aisladas.

La institución europea aprobó la solicitud para llevar a cabo esta iniciativa y la incorporó como ejemplo para el resto de estados miembros en las nuevas Directrices para ayudas estatales de redes de banda ancha que se aprobaron en el 2023. Galicia fue la primera comunidad en recibir una línea de ayudas europea para ampliar su red de telefonía y la primera que lo pone en práctica.

«Es importante también para mayores solos», indica César, vecino de Orega

Para vecinos como César o Celso, que viven en dos de los núcleos que se benefician de esta mejora de las comunicaciones, no es solo la posibilidad de que «gente que viene incluso a pasar el verano pueda tele trabajar también en el pueblo, no solo los que vivimos aquí» indican sino que es «muy importante también para los mayores que viven solos».César reconoce que aquellas personas mayores que viven solo están también «más controladas» cuando salen a pasear o van a una huerta. Tener un móvil operativo es una forma de pedir ayuda si tienen algún percance indican los vecinos.En estos pueblos aislados de Leiro, el confinamiento fue ya especialmente difícil, sin cobertura, así que el primer paso entonces fue reivindicar fibra óptica que se consiguió en 2022 y permitió entonces ya dar un gran paso en conectividad.