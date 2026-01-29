Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solicitan 10 años de cárcel para un acusado de agresión sexual continuada a una menor

La Fiscalía pide que el ADN del sospechoso se incluya en registros policiales

El juicio, a puerta cerrada en la Audiencia Provincial. | I. Osorio

J. f.

Ourense

La Audiencia Provincial de Ourense juzgó este miércoles, a puerta cerrada, a un hombre acusado de un delito continuado de agresión sexual a una menor que tenía menos de 16 años cuando sufrió los hechos, entre 2020 y 2021. La Fiscalía y la acusación particular elevaron a definitivas sus conclusiones, tras la práctica de las pruebas en el juicio. Ambas partes solicitan una condena de 10 años de cárcel, mientras que la defensa busca la absolución del acusado, que se declara inocente.

La Fiscalía pide una prohibición de aproximación a la menor y de comunicación con ella durante diez años más que el tiempo que se llegase a imponer de prisión. El ministerio público también solicita libertad vigilada durante diez años, con posterioridad a la ejecución de la pena de prisión. Además, la Fiscalía quiere que la Audiencia Provincial inhabilite a este encausado para que no pueda ejercer derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cinco años respecto de cualquier menor, así como una inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con menores, durante un tiempo superior en veinte años al de la duración de la pena privativa de libertad.

A mayores, la Fiscalía solicita la inclusión del ADN del encausado en la base de datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público propone una indemnización de 9.000 euros a favor de la víctima por los daños morales sufridos.

Los hechos tuvieron lugar presuntamente desde el año 2020 hasta julio de 2021, en el domicilio del sospechoso, según el escrito de calificación de la Fiscalía.

