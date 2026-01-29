Piden indemnizar con dos millones a un obrero con una gran invalidez por un siniestro laboral en Verín

Trabajaba en una empresa de electricidad de Verín y tenía 46 años cuando sufrió un grave siniestro laboral mientras se disponía a desplazar unas farolas. Se precipitó desde unos cinco metros de altura y cayó contra el asfalto. Sufrió lesiones severas que le causaron una gran invalidez. Ocurrió el 30 de enero de 2020. Este miércoles, seis años después, tuvo lugar en el Penal 1 de Ourense la audiencia preliminar del procedimiento judicial. Sin acuerdo para cerrar el caso con una conformidad entre las partes, el juicio se ha fijado para septiembre, pero su celebración no es segura aún. La magistrada estudia si procede la nulidad de la causa, como solicita la defensa, con la adhesión de otras partes, porque en la fase de instrucción se superó el plazo máximo antes de prórrogas.

El Concello de Verín y su aseguradora son los presuntos responsables civiles subsidiarios, porque la administración local era la contratista de los trabajos en los que ocurrió el percance. Según las fuentes consultadas, se trataba de una pequeña obra para poder culminar una actuación previa, más amplia y reglada, que había llevado a cabo la Diputación. La fase de remate pretendía el acondicionamiento y colocación de aceras. Según indica la Fiscalía en su escrito, se llevó a cabo «sin proyecto previo, ni plan de seguridad y salud».

Los trabajos consistían en desplazar aproximadamente un metro unas farolas desde su ubicación original, para adecuar la colocación al ensanchamiento que se había ejecutado en la calzada. El representante legal y encargado de la empresa de electricidad que hizo la obra —actualmente, en concurso de acreedores— está acusado por la Fiscalía de un delito de lesiones por imprudencia, en concurso con un delito contra los derechos de los trabajadores. Solicita una condena de dos años de prisión, más un año de inhabilitación profesional para actividades relacionadas con la seguridad en el trabajo. La acusación particular pide cinco de cárcel.

El ministerio público quiere que el encausado, de manera conjunta con su empresa y con la aseguradora, indemnicen al perjudicado con aproximadamente 1 millón de euros por las lesiones, las secuelas y las intervenciones quirúrgicas que tuvo que recibir. La acusación particular pide 2 millones de euros.

El encausado era «responsable de que la ejecución de los trabajos se hiciera de forma segura», argumenta la Fiscalía. La tarde del 30 de enero de 2020, dos trabajadores, incluida la víctima, acometían la tarea. El grave accidente ocurrió cuando el perjudicado se encontraba a 5 metros de altura, subido en una escalera, «sin emplear ningún tipo de equipo de protección individual anticaída, y sin haberla apoyado en un punto de anclaje seguro», concreta la Fiscalía en su escrito. La farola no se encontraba estable debido a trabajos ejecutados previamente en la zona, de desplazamiento de tierra. La farola cedió, se salió del terreno y comenzó a caer, arrastrando al trabajador. La víctima se agarró a la escalera, pero el utensilio chocó contra el lateral de un camión grúa. El obrero salió despedido y se precipitó contra el asfalto de la vía. Sufrió fracturas, traumatismos y hemorragias graves, las causas de las severas secuelas que padece.

Las cuestiones de seguridad y la posible responsabilidad penal se dirimirán en el juicio, salvo que la magistrada del Penal 1 entienda que hay motivos de nulidad. En la cuestión previa planteada ayer, la defensa alega que la prórroga de la instrucción fue «extemporánea», con lo que procedería «la nulidad de las actuaciones y la absolución», dice esta parte. El fiscal y la acusación particular se oponen.

Noticias relacionadas

«Una declaración fuera del plazo de instrucción supone una vulneración de derechos fundamentales, y en este caso la imposibilidad de ser acusado, porque su declaración se produjo fuera de un momento válido», expresó el abogado de la empresa. Los letrados del Concello de Verín y de las aseguradoras del ayuntamiento y la mercantil se suman a esta postura.