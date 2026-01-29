Ourense, epicentro mundial de la computación aplicada al Medio Ambiente

Si la computación científica avanzada fuera fútbol en vez una disciplina de la ingeniería informática, el Mundial se estaría jugando ahora mismo en Ourense. Y aunque la comparación entre el deporte rey y una materia tan especializada pueda parecer exagerada, no hay mejor manera de explicar a quien no estudie estas ciencias la magnitud de lo que, desde este martes y hasta el día de hoy, se está llevando a cabo en el campus de la UVigo: el edificio Politécnico de las Lagoas acoge la octava edición del DualSPHysics Workshop, una serie de talleres prácticos por los que han viajado hasta tierras auriense hasta 70 especialistas de la materia, tanto de universidades como de empresas, llegados de Italia, Suecia, Inglaterra, Estados Unidos o 13 países más.

Las jornadas están dedicadas a usuarios del software DualSPHysics, creado en 2011 por el grupo EPhysLab (el laboratorio de física ambiental) de la UVigo en colaboración con universidades de Parma, Manchester, Cataluña y Nueva Jersey. Este programa es un simulador de dispositivos captadores de energía de ondas, o para que lo pueda entender el resto de la mortalidad, permite ver cómo se comportaría un fluido y cómo golpearía en determinadas estructuras. Lo que lo hace especial es que en lugar de resolver el agua en cuadrículas, la simula como millones de «bolitas» físicas. Eso facilita recrear olas rompiendo y golpes de agua contra estructuras en 3D, y permite probar diseños en condiciones extremas sin construir prototipos desde cero. Todos estos recursos lo han convertido en un referente del sector con más de 165.000 descargas, e incluso ha sido utilizado por la NASA.

Este encuentro, que celebraba su primera edición en Ourense, fue planteado para conocer las últimas novedades del programa y los planes de actualización a futuro, así como presentar a los usuarios una versión beta con las incorporaciones más novedosas y encontrar nuevas áreas de mejora y desarrollo. El workshop arrancó el día 27 con una jornada de formación práctica, y los posteriores días sivieron para llevar a cabo conferencias, sesiones técnicas de comunicación y paneles de discusión.

La investigación en el campus, un diamante a cuidar

Que profesionales acostumbrados a los centros de investigación más punteros del planeta se den cita en Ourense no es una anomalía ni una sorpresa, sino una evidencia más de que los grupos de investigación de los campus de A Lonia y As Lagoas son un diamante a cuidar y relucir. EPhysLab lleva más de dos décadas en la élite: desde 2006 es Grupo de Referencia Competitiva de la Xunta, está integrado en el CIM-UVigo y es Unidad Asociada del CSIC. Su día a día se mide en supercomputación, proyectos europeos y una media de 40 artículos al año en revistas de impacto.

El músculo no se queda en un único laboratorio: la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo ha visto nacer Aerolab, un grupo nuevo que ya trabaja en cinco proyectos financiados por la Agencia Estatal de Investigación y Horizon Europe por más de 800.000 euros, con la vista puesta en drones, movilidad y redes de transporte. Entre sus resultados está Airis, para digitalizar el mantenimiento de vías de alta velocidad; Safevertiport, orientado micrometeorología; y Eagle, con logística dron del litoral al barco.