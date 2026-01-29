Maristas posiciona dos de los cinco proyectos finales de un concurso nacional
El colegio de Ourense está presente en la última fase del Top Scientists 3M
d. a.
Los alumnos del colegio Maristas se posicionan por partida doble entre las mejores iniciativas en el mundo de la ciencia de España. Eso consideró el jurado del certamen científico Top Scientists 3M, que busca los mejores proyectos de todo el país en 3º y 4º de ESO, 1º de Bachillerato y FP Básica. De 500 inscripciones que se presentaron, solo cinco han llegado a la fase final, y dos de ellas pertenecen a alumnos del centro ourensano: son de Alejandra Baliñas y María Rodríguez, que idean un dispositivo para prevenir enfermedades neurodegenerativas, y Sofía Novoa y Lucas Prada, que buscan crear un aparato para la previsión de incendios.
A partir de ahora, ambas parejas estarán mejorando su proyecto durante tres meses con la ayuda de sus profesores y de expertos de 3M, y viajarán a Madrid el 23 de abril para conocer el ganador en la Gala Final. En caso de que una de las parejas aurienses resulte vencedora, ganarán un viaje formativo a Minnesota (Estados Unidos), además de 10.000 euros para invertir en el laboratorio.
