Jácome convoca pleno de urgencia ante el riesgo de impago de 700 nóminas

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, convocó una sesión plenaria que tendrá lugar hoy a partir de las 12.30 horas. El único punto de la orden del día será el levantamiento de un reparo formulado por la Viceintervención municipal.

Esta discrepancia técnica afecta directamente a la nómina de la jefa de Gestión Económica Presupuestaria y, por extensión, impide el procesamiento y el pago de las más de 700 nóminas restantes de todo el personal municipal.

Según explica el Concello, el conflicto surge por la diferencia de criterios entre departamentos. El criterio de la Viceintervención es que sostiene que la actual jefa de Presupuestos —que cuenta con una asignación temporal de funciones— indica el Concello en un comunicado, debería percibir la retribución correspondiente a su plaza de técnica de Intervención, puesto que adquirió recientemente tras lo proceso de estabilización.

Por otro lado los técnicos de Recursos Humanos del Ayuntamiento discrepan de esta interpretación, «defendiendo la vigencia y legalidad de la asignación de funciones actual».

Por eso desde el gobierno local, explican que, «ante el riesgo de que los 700 empleados públicos del Ayuntamiento de Ourense no puedan percibir sus salarios en tiempo y forma, el alcalde decidió someter la resolución de esta discrepancia al Pleno, órgano competente para levantar el reparo y desbloquear así el pago correspondiente al mes de enero»·.