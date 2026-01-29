Investigado un joven de Santiago por 21 pintadas en Xinzo que causaron daños en bienes públicos y privados
El presunto autor, que cometió el delito continuado en septiembre de 2025, firmaba las pintadas como ‘Aikis’
El delito de daños expone a los autores a tener que asumir una posible condena penal, así como el pago de una indemnización a favor de los perjudicados, a modo de resarcimiento por el coste de los desperfectos. Cuando el perjuicio económico causado supera la cantidad de 400 euros, la infracción penal constituye delito y la pena prevista va de 6 meses a 2 años de multa, e incluso la conducta puede castigarse con penas de prisión de 1 a 3 años en los casos más graves.
La Guardia Civil y la Policía Local de Xinzo han logrado llegar a la identificación e investigación del presunto autor de una veintena de daños a través de pintadas, en un total de siete bienes públicos y catorce propiedades privadas, desde cristales, paredes y muros, a bancos de uso público. Todos los hechos se registraron en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Xinzo. El sospechoso usaba en las pintadas la firma ‘Aikis’, su sello de autor con el espray.
‘Jobber’ es el nombre de la investigación que han llevado a cabo agentes del Equipo Roca de la Guardia Civil de Celanova, en colaboración con agentes municipales de la Policía Local limiana. El presunto responsable del delito continuado fue localizado el pasado lunes, 26 de enero, en Milladoiro, en el municipio coruñés de Ames, próximo a la ciudad de Santiago. Los agentes procedieron a la lectura de derechos en calidad de investigado de este sospechoso, un varón de 33 años nacido en México y vecino de la capital compostelana.
Los daños registrados en un total de siete bienes públicos, como por ejemplo bancos con la firma y sello de autoría ‘Aikis’, fueron denunciados, el pasado mes de diciembre, por el Concello de Xinzo. Los desperfectos y la reparación se cifraron en 1.750 euros. Hubo el doble de hechos, 14, en bienes privados. Se abre una causa penal.
