Se expone a pena de prisión por hacer tocamientos a una mujer

La inasistencia, ayer, de un testigo, que era pareja sentimental de una víctima de presuntos tocamientos, obligó a suspender hasta el mes de junio el juicio contra un hombre acusado de un presunto delito de agresión sexual. La Fiscalía solicita un año y medio de prisión, 2.000 euros de indemnización, así como tres años de alejamiento y de prohibición de comunicación con la víctima, además de cuatro años de inhabilitación para cualquier profesión oficio o actividad, con retribución o no, que implique contacto con menores de edad.

Los hechos son de finales de 2023. Sobre las 19:30 horas del 16 de diciembre, el encausado, sin antecedentes penales, se encontraba en un bar y pidió a la víctima que lo llevase en coche hasta otro local en otra localidad. Durante el trayecto, el encausado ocupaba el asiento del copiloto.

«Quero botar un polvo»

Presuntamente, tocó el muslo a la perjudicada en dos ocasiones. Al llegar al destino, el encausado, la víctima y el novio de ella accedieron al bar. Los tres se encontraban en la barra del establecimiento cuando, según la Fiscalía, el acusado susurró a la mujer frases soeces de índole sexual, como «quero botar un polvo contigo», mientras por detrás le tocaba los glúteos con la palma de la mano, indica el fiscal. La perjudicada sufrió una crisis de ansiedad a causa de estos hechos.