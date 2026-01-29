Evacuado en helicóptero un ganadero tras caerle encima dos alpacas de paja en O Bolo
El hombre, de 47 años, estaba trabajando en una explotación ganadera de su propiedad
REDACCIÓN
Un hombre de 47 años de edad resultó herido de gravedad y tuvo que ser evacuado en helicóptero, tras caerle encima dos alpacas de paja, cuando se encontraba trabajando en una explotación ganadera de su propiedad, situada en el pueblo de Cabanas, en San Martiño de Berredo, perteneciente al ayuntamiento ourensano de A Bola
El suceso tuvo lugar a las 12:30 horas del mediodía de ayer, cuando las alpacas que estaban en el tractor con el que trabajaba la víctima, le cayeron encima y una persona llamó al 112 dado que el hombre parecía encontrarse malherido.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que solicitó en envío del helicóptero medicalizado con base en Ourense. Según miembros de los servicios de emergencias el hombre llegó a sufrir parada cardiorespiratoria por el impacto del golpe. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Guardia Civil , GES Terras de Celanova y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad. Tras una primera atención sanitaria en el lugar, se acordó la evacuación del herido en helicóptero y su traslado hasta el Complejo Hospitalario de Ourense.
