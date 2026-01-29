Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Registro Vivienda GaliciaMuere Susi SeoaneDemanda Aparcamiento VigoRenuncia ÁbalosBorrasca Kristina GaliciaCelta en Belgrado
instagramlinkedin

Escolares de Barbadás preparan sus mecos para la regueifa

El Concello lleva a cabo el obradoiro de comadres y compadres de cara al Entroido

Los niños, con sus comadres artesanales. | |

Los niños, con sus comadres artesanales. | |

Redacción

Ourense

El alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria de los colegios CEIP Filomena Dato y CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro, del concello de Barbadás, realizaron durantes los últimos días el obradoiro de Comadres y Compadres organizado por la Concellería de Educación dentro de la programación del Entroido. En las sesiones, impartidas por la pedagoga y teatrera Sabela Gago, los niños y niñas aprendieron a hacer los mecos (los tradicionales muñecos que se queman al acabar el Entroido) que portarán en las próximas regueifas de Comadres, a celebrarse los días 5 y 12 de febrero. En la actividad en la que el último año participaron sobre 70 escolares, los niños trataránde arrebatar los compadres a las niñas, y viceversa en el caso de ellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
  2. Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
  3. Un hombre de 90 años admite que agredía sexualmente a la cuidadora de su mujer con alzhéimer mientras la víctima dormía
  4. Fueron matrimonio, se separaron, volvieron a vivir juntos 17 años pero a ella le niegan la pensión de viudez
  5. Ourense, en la cima arqueológica: Entre un amuleto romano y un palacio de élite
  6. Ana Belén Martínez: «Es un orgullo ser elegida la mejor productora de patata de España»
  7. Jácome presume de la nevada en el Rodicio a pecho descubierto: «La nieve acecha Ourense»
  8. La borrasca amaina pero complicó accesos a Chandrexa, Bande, Montederramo o Viana

El campus acogerá a 31 estudiantes de intercambio de 9 países diferentes

Maristas posiciona dos de los cinco proyectos finales de un concurso nacional

Ourense, epicentro mundial de la computación aplicada al Medio Ambiente

Ourense, epicentro mundial de la computación aplicada al Medio Ambiente

Solicitan 10 años de cárcel para un acusado de agresión sexual continuada a una menor

Culpan de una «purga laboral» a la junta de gobierno de la abogacía de Ourense, pero el colegio niega represalias

Piden indemnizar con dos millones a un obrero con una gran invalidez por un siniestro laboral en Verín

Condenada por hurtar 1.000 euros de la venta de participaciones de Lotería de Navidad

La torre que lleva red y móvil a cuatro pueblos de Leiro: «Nos cambia la vida»

La torre que lleva red y móvil a cuatro pueblos de Leiro: «Nos cambia la vida»
Tracking Pixel Contents