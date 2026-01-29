Escolares de Barbadás preparan sus mecos para la regueifa
El Concello lleva a cabo el obradoiro de comadres y compadres de cara al Entroido
Redacción
El alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria de los colegios CEIP Filomena Dato y CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro, del concello de Barbadás, realizaron durantes los últimos días el obradoiro de Comadres y Compadres organizado por la Concellería de Educación dentro de la programación del Entroido. En las sesiones, impartidas por la pedagoga y teatrera Sabela Gago, los niños y niñas aprendieron a hacer los mecos (los tradicionales muñecos que se queman al acabar el Entroido) que portarán en las próximas regueifas de Comadres, a celebrarse los días 5 y 12 de febrero. En la actividad en la que el último año participaron sobre 70 escolares, los niños trataránde arrebatar los compadres a las niñas, y viceversa en el caso de ellas.
