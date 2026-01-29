Culpan de una «purga laboral» a la junta de gobierno de la abogacía de Ourense, pero el colegio niega represalias

«Fue un despido por causas objetivas, se estaban duplicando tareas, otra persona estaba haciendo las mismas funciones», defiende la decana de la abogacía de Ourense, Marta Gómez Álvarez, sobre el cese de una auxiliar administrativa que ha llevado a juicio a la entidad profesional, una institución inmersa en varios procedimientos judiciales como parte demandada por conflictos laborales. Cuatro de los cinco empleados que había en la entidad cuando llegó la nueva junta han tenido problemas. El Social Número 1 de Ourense celebró este miércoles el juicio. El magistrado Francisco Javier Blanco resolverá sobre la petición de nulidad del despido o, subsidiriamente, la declaración de improcedencia. En diciembre, el juez falló en otros dos casos, a favor y en contra de la entidad. En un procedimiento, anuló una sanción disciplinaria impuesta a una trabajadora con 24 años de vinculación. El colegio infringió «claramente el principio de legalidad» con esa medida. En otro pleito, el juez dio la razón a la institución frente a otra empleada que litigó por su antigüedad. Ahora debe decidir sobre el despido de una tercera trabajadora afectada.

María Álvarez, la abogada de la demandante, solicita 30.000 euros de indemnización por presuntos daños morales, y considera que la nueva junta de gobierno liderada por Marta Gómez llevó a cabo una «purga laboral» tras asumir la dirección del colegio profesional de la abogacía. La decana y la letrada de Barcelona que representa a la entidad niegan represalia alguna. «Carece de todo fundamento», expuso la abogada del colegio en sus conclusiones. En su opinión, el relato de la demandante crea «artificialmente» un relato «subjetivo», con «meras sospechas» que la «abrumadora» prueba documental refuta, dijo la profesional. «Sí ha habido conflictos con trabajadores, como en otras empresas, pero no campaña de represalias».

El colegio sostiene que el despido se debió a causas «reales, objetivas y organizativas», por una supuesta «duplicidad de funciones» entre la perjudicada y otra compañera. La entidad considera que una sola trabajadora puede asumir una carga de unos 4.000 expedientes el año en el servicio relacionado con el turno de oficio, en el que la despedida desempeñaba tareas como la atención a los letrados del turno, la entrega de las togas a los profesionales y los trámites de las asistencias. El cese fue «una decisión organizativa legítima, por un plan de trabajo aprobado en la junta de gobierno para optimizar recursos», aduce la abogada del colegio, que ve «desproporcionada» y no acreditada la petición de daños.

La afectada y su compañera realizaban «distintas funciones», según la letrada demandante, que descarta la existencia de una necesidad organizativa ni de razones de amortización que motivasen el cese. «El trabajo no desapareció, sino que fue reforzado y redistribuido», esgrime esta parte. Argumenta que la nueva junta contrató a dos trabajadores, a la vez que mantenía conflictos con personal que ya ejercía en la anterior etapa de gestión.

«Voces altas que acabaron en lloros» en el momento del despido

Consultada por la prensa, la decana Gómez alega que las altas temporales se llevaron a cabo para paliar los casos de bajas. El puesto de la demandante fue «amortizado», enlazó en la vista de ayer la abogada del colegio, que asoció las dos contrataciones a la cobertura de incapacidades temporales de otras trabajadoras. Pero la representante legal de la administrativa despedida el pasado octubre ve las cosas de otra manera: «Se hizo un vaciado de plantilla heredada de otras juntas, ofreciendo salidas a trabajadoras y despidiendo a la que tenía menos antigüedad. Es una purga laboral».

Esta parte considera, además, que existe un contexto de «represalia» por el hecho de que otra trabajadora reclamase por su antigüedad y por la elección del exsecretario técnico como representante sindical. Este último también sufrió un conflicto con la nueva junta de gobierno que terminó con un acuerdo de salida, en octubre de 2025, tras 18 años en la institución.

Una testigo, que se encontraba en el despacho contiguo en el momento de la comunicación del despido, aseguró en el juicio que escuchó «voces altas que acabaron en lloros» cuando personas de la junta acudieron a entregar a la perjudicada la carta de cese. El acto fue «profesional y respetuoso», desmiente la letrada de la entidad. Además niega que se vulnerase la libertad sindical y resalta que pasaron «seis meses» entre las elecciones, «en las que el voto es secreto», y el despido de la afectada. La institución rechaza que las demandas de otros empleados influyesen en la decisión de este despido. Una de estas trabajadoras, testigo ayer, afirma que su litigio y el de otros empleados «no les gustó y el trato no fue el mismo».

La gestión de la nueva junta de gobierno de la abogacía de Ourense no convence a un sector de los profesionales colegiados. Un total de 104 pidió una asamblea extraordinaria para exigir explicaciones, pero la junta no accedió. Los solicitantes informados de la negativa han presentado recurso. En marzo será la asamblea ordinaria y la decana prevé llevar a esa reunión los datos de la auditoría sobre el estado de la institución, dijo Marta Gómez este miércoles.