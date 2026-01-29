Condenada por hurtar 1.000 euros de la venta de participaciones de Lotería de Navidad

Seis meses de prisión, pena que se suspende con la condición de que no delinca en los próximos dos años. Además, debe pagar una multa y devolver los 1.000 euros procedentes de la venta de participaciones de la Lotería de Navidad que esta acusada admite que sustrajo en el restaurante en el que trabajó, en los meses de noviembre y diciembre de 2022. Los hechos ocurrieron entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Este miércoles estaba señalado el juicio en el Penal 2 de Ourense y la acusada, que ya fue sentenciada en 2022 por un delito de estafa, se conforma ahora con una condena por hurto, con una pena rebajada con respecto a la petición inicial de 15 meses por parte de la Fiscalía. Los términos del acuerdo incluyen la aplicación de una atenuante de drogadicción.

Aprovechándose de que trabajaba en el restaurante y tenía acceso a la caja registradora y al cajón en el que se guardaba la recaudación de la venta de Lotería de Navidad, la acusada hizo suyos 1.000 euros de la venta de participaciones para el sorteo.