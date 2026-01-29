CC OO exige un mínimo de 10 bomberos por turno, por su seguridad y la de la ciudad

La sección sindical de Comisiones Obreras en el Concello ha presentado un escrito en el que exige tanto a la concejala de Seguridad, como al alcalde y al responsable de Recursos Humanos, que se cumplan el mínimo establecido de 10 bomberos por turno ratio imprescindible advierten para garantizar que la ciudad está bien cubierta en caso de emergencia» pero

Explican que el pasado año se han celebrado mesas sindicales entre sindicatos y Concello para elaborar un nuevo calendario de trabajo en el Servicio de Bomberos «que evite el exceso horario que realizaba el personal de este servicio, como ha quedado demostrado a nivel judicial en varias sentencias» .

La Jefatura del Servicio, a través de varios informes y declaraciones «que custodiamos como prueba, argumentó que, para mantener la seguridad de la ciudad ante cualquier emergencia, el mínimo de bomberos por turno de trabajo recomendado sería de 11 bomberos y el mínimo imprescindible ante cualquier situación sería de 10 bomberos» indican.

Sin embargo «para lograr estos mínimos, el 95% del colectivo de bomberos, se ha comprometido a cubrir las carencias de personal hasta la incorporación de la nueva promoción que está en fase de oposición».

En 2025 afirman que no se cumplió durante meses y en enero de 2026, «el número mínimo ha estado por debajo de los 10 bomberos por turno, poniendo en riesgo la seguridad en nuestra ciudad y, a su vez, desprestigiando una profesión y a un colectivo que siempre ha estado y estará disponible ante cualquier situación de emergencia que surja , y evitar responsabilidades ante cualquier accidente».