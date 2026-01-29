Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El campus acogerá a 31 estudiantes de intercambio de 9 países diferentes

Con los recibidos en el primer cuatrimestre, se llegará a 87 alumnos extranjeros este curso

Los universitarios, antes del acto de presentación. | Iñaki Osorio

Los universitarios, antes del acto de presentación. | Iñaki Osorio

d. a.

Ourense

El campus de la Universidade de VIgo en Ourense recibió ayer en un acto a los estudiantes internacionales que este segundo cuatrimestre estarán de intercambio en la ciudad de As Burgas. Se trata de 40 estudiantes, de los cuales 31 han llegado a Galicia esta semana, mientras que los 9 restantes prolongan la estancia que ya iniciaron a mediados de septiembre.

El total de estudiantes es ligeramente inferior (7 menos, concretamente) a los que las facultades ourensanas acogieron el primer cuadrimestre, pero sumadas, ambas cifras revelan que el campus está creciendo en cuanto a su perfil internacional: este curso 2025/2026 llegaron en total 87 universitarios extranjeros, 16 más de los que lo hicieron en el pasado año académico.

Si se analiza por pasaporte, los países europeos que llegan a través de la oferta Eramus+ convencional dominan el registro. Las naciones que traen más representantes son Francia y Turquía, con siete estudiantes cada una. Las sigue Polonia; con cuatro; Georgia y Corea del Sur, con tres; y completan el atlas con dos representantes por bandera Italia, México, Mozambique y Estados Unidos, lo que hace un total de nueve estados presentes en el campus.

En cuanto a cómo se repartirán, la facultad fetiche es la de Relaciones Internacionales, que reluce su aspecto sin fronteras, y a ella irán uno de cada tres estudiantes (11 en total). Ocho universitarios se dirigen a Educación e Traballo Social, siete a Ciencias y seis a Ciencias Empresariais e de Turismo. Culminan la lista los cuatro que irán a la Escola Superior de Enxeñaría Informática, dos a Aeronáutiva y un registro a Dereito.

El campus acogerá a 31 estudiantes de intercambio de 9 países diferentes

