Trasladado en helicóptero un trabajador tras caerle encima unos fardos de hierba en A Bola

Un trabajador ha sido trasladado en helicóptero al caerle encima unas pacas en A Bola (Ourense), según el 112 Galicia.

El hombre trabajaba en una finca lejos de la carretera, en el lugar de Cabanas, en San Martiño de Berredo, en el ayuntamiento de A Bola, cuando pasadas las 12.30 horas los fardos de hierba que estaban en el tractor con el que trabajaba le cayeron encima.

El particular que llamó al 112 trasladó que la víctima estaba muy mal, por lo que pusieron los hechos en conocimiento del personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que derivó al punto el helicóptero medicalizado con base en Ourense.

Una vez en el punto y tras atender allí al operario, los profesionales sanitarios confirmaron la evacuación del hombre en la aeronave al centro hospitalario de referencia.

Del mismo modo, fueron informados los agentes de la Guardia Civil, los miembros del GES Terras de Celanova y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.