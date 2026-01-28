Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Registro Vivienda GaliciaMuere Susi SeoaneDemanda Aparcamiento VigoRenuncia ÁbalosBorrasca Kristina GaliciaCelta en Belgrado
instagramlinkedin

Trasladado en helicóptero un trabajador tras caerle encima unos fardos de hierba en A Bola

Las pacas se encontraban en el tractor con el que estaba trabajando

Un fajo de hierba, en una imagen de archivo.

Un fajo de hierba, en una imagen de archivo. / Steve Mann (Envato)

E. P.

Un trabajador ha sido trasladado en helicóptero al caerle encima unas pacas en A Bola (Ourense), según el 112 Galicia.

El hombre trabajaba en una finca lejos de la carretera, en el lugar de Cabanas, en San Martiño de Berredo, en el ayuntamiento de A Bola, cuando pasadas las 12.30 horas los fardos de hierba que estaban en el tractor con el que trabajaba le cayeron encima.

El particular que llamó al 112 trasladó que la víctima estaba muy mal, por lo que pusieron los hechos en conocimiento del personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que derivó al punto el helicóptero medicalizado con base en Ourense.

Una vez en el punto y tras atender allí al operario, los profesionales sanitarios confirmaron la evacuación del hombre en la aeronave al centro hospitalario de referencia.

Noticias relacionadas

Del mismo modo, fueron informados los agentes de la Guardia Civil, los miembros del GES Terras de Celanova y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
  2. Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
  3. Un hombre de 90 años admite que agredía sexualmente a la cuidadora de su mujer con alzhéimer mientras la víctima dormía
  4. Fueron matrimonio, se separaron, volvieron a vivir juntos 17 años pero a ella le niegan la pensión de viudez
  5. Ourense, en la cima arqueológica: Entre un amuleto romano y un palacio de élite
  6. Ana Belén Martínez: «Es un orgullo ser elegida la mejor productora de patata de España»
  7. Jácome presume de la nevada en el Rodicio a pecho descubierto: «La nieve acecha Ourense»
  8. La borrasca amaina pero complicó accesos a Chandrexa, Bande, Montederramo o Viana

35 profesores se encierran en el IES Julio Prieto

35 profesores se encierran en el IES Julio Prieto

Trasladado en helicóptero un trabajador tras caerle encima unos fardos de hierba en A Bola

Trasladado en helicóptero un trabajador tras caerle encima unos fardos de hierba en A Bola

La nieve obliga a auxiliar vehículos y complica el transporte escolar en zonas de Ourense

La nieve obliga a auxiliar vehículos y complica el transporte escolar en zonas de Ourense

El fuego arrasa una casa en Riós y un joven resulta herido al rescatar a una centenaria en la contigua

A prisión el presunto autor de siete robos con fuerza cometidos este mes en Ourense

A prisión el presunto autor de siete robos con fuerza cometidos este mes en Ourense

El fiscal pide 69 años en total para los cinco acusados de un «cruel» asalto a un septuagenario en su casa de Lobios: actuaron con «extrema furia»

La justicia avala la expulsión de España de un traficante: «Es su verdadero medio de vida»

Los nuevos radares del Concello "cazaron" y multaron a 2.800 conductores en solo dos meses

Tracking Pixel Contents