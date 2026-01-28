A prisión el presunto autor de siete robos con fuerza cometidos este mes en Ourense
La Policía Nacional detuvo al sospechoso de seis delitos en establecimientos y un robo en el interior de un coche
J. F.
El martes 20 de enero, agentes de la Policía Nacional de la comisaría provincial de Ourense detuvieron a un varón como presunto autor de al menos seis delitos de robo con fuerza en establecimientos comerciales y de un robo en el interior de un vehículo estacionado en una calle céntrica, una de cuyas ventanillas fracturó presuntamente el sospechoso. La autoridad judicial de guardia acordó prisión provisional.
La detención se produjo tras las investigaciones llevadas a cabo por la UDEV de la Policía Judicial y por la brigada de Científica. La comisaría incrimina a este sospechoso en una serie de hechos cometidos con el mismo modus operandi desde comienzos de enero. Para robar en los establecimientos, en horarios en los que estaban cerrados al público, el autor accedía tras forzar los mecanismos de cierre o después de fracturar los cristales.
La comisaría de Ourense destaca que este caso se esclarece gracias a las labores de prevención e investigación desarrolladas por distintas unidades policiales, "incardinadas dentro de un dispositivo policial específico, para la lucha contra los robos con fuerza en locales comerciales e interior de vehículos".
