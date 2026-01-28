Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph GaliciaDecreto pensionesRegularización MigrantesExcursiones sin profesPazo en venta PontevedraBoda cruceristas CunqueiroRegreso Fer López
instagramlinkedin

El partido contra el cáncer de mama recaudó 2.735 euros

La EFF Rosalía e integrantes del equipo Mulleres de Ourense hicieron entrega del cheque a la AECC

La entrega de lo recaudado en el Municipal de Oira. | Iñaki Osorio

La entrega de lo recaudado en el Municipal de Oira. | Iñaki Osorio

Lucila González

Ourense

La Asociación Española Contra el Cáncer en Ourense celebró ayer la entrega del cheque recaudado en la quinta edición de su partido benéfico entre el EFF Rosalía y el equipo Mulleres de Ourense, disputado en el Campo Municipal de Oira. La iniciativa, enmarcada en la campaña anual «Tomámonolo a peito» con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, logró reunir 2.735 euros gracias a las entradas, aportaciones de patrocinadores, colaboradores y la fila cero.

«Cada año este partido demuestra que Ourense es una provincia solidaria y comprometida. Gracias a este apoyo podemos seguir avanzando en la lucha contra el cáncer de mama y acompañando a quienes más lo necesitan», ensalzó Germán rodríguez Saá, presidente de la AECC en Ourense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
  2. Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
  3. El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
  4. Un hombre de 90 años admite que agredía sexualmente a la cuidadora de su mujer con alzhéimer mientras la víctima dormía
  5. Fueron matrimonio, se separaron, volvieron a vivir juntos 17 años pero a ella le niegan la pensión de viudez
  6. Ourense, en la cima arqueológica: Entre un amuleto romano y un palacio de élite
  7. Ana Belén Martínez: «Es un orgullo ser elegida la mejor productora de patata de España»
  8. Jácome presume de la nevada en el Rodicio a pecho descubierto: «La nieve acecha Ourense»

El fiscal pide 69 años en total para los cinco acusados de un «cruel» asalto a un septuagenario en su casa de Lobios: actuaron con «extrema furia»

La justicia avala la expulsión de España de un traficante: «Es su verdadero medio de vida»

Los nuevos radares del Concello "cazaron" y multaron a 2.800 conductores en solo dos meses

Creó un «clima de subyugación» en su matrimonio y se enfrenta a dos años y once meses de cárcel

El Campus Auga supera todos sus objetivos y consolida su desarrollo

Intercambiar ropa en lugar de comprarla, el proyecto solidario de Comercio Xusto

La educación digital, a debate entre docentes, familias y expertos en Ourense

El partido contra el cáncer de mama recaudó 2.735 euros

Tracking Pixel Contents