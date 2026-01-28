El partido contra el cáncer de mama recaudó 2.735 euros
La EFF Rosalía e integrantes del equipo Mulleres de Ourense hicieron entrega del cheque a la AECC
La Asociación Española Contra el Cáncer en Ourense celebró ayer la entrega del cheque recaudado en la quinta edición de su partido benéfico entre el EFF Rosalía y el equipo Mulleres de Ourense, disputado en el Campo Municipal de Oira. La iniciativa, enmarcada en la campaña anual «Tomámonolo a peito» con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, logró reunir 2.735 euros gracias a las entradas, aportaciones de patrocinadores, colaboradores y la fila cero.
«Cada año este partido demuestra que Ourense es una provincia solidaria y comprometida. Gracias a este apoyo podemos seguir avanzando en la lucha contra el cáncer de mama y acompañando a quienes más lo necesitan», ensalzó Germán rodríguez Saá, presidente de la AECC en Ourense.
