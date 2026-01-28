El partido contra el cáncer de mama recaudó 2.735 euros

La Asociación Española Contra el Cáncer en Ourense celebró ayer la entrega del cheque recaudado en la quinta edición de su partido benéfico entre el EFF Rosalía y el equipo Mulleres de Ourense, disputado en el Campo Municipal de Oira. La iniciativa, enmarcada en la campaña anual «Tomámonolo a peito» con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, logró reunir 2.735 euros gracias a las entradas, aportaciones de patrocinadores, colaboradores y la fila cero.

«Cada año este partido demuestra que Ourense es una provincia solidaria y comprometida. Gracias a este apoyo podemos seguir avanzando en la lucha contra el cáncer de mama y acompañando a quienes más lo necesitan», ensalzó Germán rodríguez Saá, presidente de la AECC en Ourense.