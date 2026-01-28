Los nuevos radares del Concello "cazaron" y multaron a 2.800 conductores en solo dos meses

Los siete radares fijos y uno móvil de control de velocidad que activó el Concello el 21 de noviembre en la ciudad han multado, dos meses después, a más de 2.800 conductores. Es el dato oficial que ha dado el gobierno local en las juntas de áreas municipales a la oposición. Unos datos que, según el grupo municipal del BNG, demuestran «falta de transparencia, pues no incluyen cifras desglosadas, de las multas puestas por cada radar». Datos que permitirían saber qué punto es el que reúne más infracciones.

El objetivo de estos radares es reducir la velocidad en el casco urbano, partiendo de que un coche que circula a 30 o 40 kilómetros , atropella a un peatón, hay un riesgo mucho más pequeño de que el atropello sea mortal. De rebote también según el baremo de sanciones, las multas pueden oscilar entre los 100 y los 600 euros según el tramo de velocidad excedido.

Este es uno de los temas abordados ayer en las juntas de área, en la que los grupos municipales del BNG y del PSOE coincidieron este martes en denunciar la falta de respuestas claras por parte del gobierno local de Ourense a las preguntas realizadas.

ORA

Por parte del BNG, su portavoz municipal, Luis Seara, denunció la ausencia de explicaciones del ejecutivo local en relación con la liquidación presentada por la empresa concesionaria del servicio de estacionamiento regulado (ORA). Según explicó, la compañía reclama cerca de 800.000 euros, una cantidad que incluye intereses y que está calculada con precios actuales, sin que el Ayuntamiento haya aclarado si asumirá también la liquidación del personal afectado por la supresión del servicio.

Los nacionalistas también pusieron en cuestión la continuidad de la empresa que presta el servicio de la grúa municipal, al considerar que opera con un contrato caducado, vehículos en mal estado y aplicando tarifas actualizadas. A juicio del BNG, la falta de previsión y la improvisación en la gestión municipal han llevado a una situación de incertidumbre sobre la licitación de un nuevo contrato, cuya fecha no fue concretada.

Asimismo, el grupo nacionalista solicitó una valoración de los primeros días tras la eliminación de la ORA, alertando de problemas de estacionamiento en varias calles de la ciudad, así como de un incremento del tráfico.

En la Xunta de Área de Urbanismo, el concejal del BNG Xosé Manuel Puga preguntó por el proyecto de hotel balneario previsto en el antiguo balneario de As Caldas y por su posible impacto sobre la Fonte do Tinteiro, y además trasladaron la inquietud de vecinos de Santa Ana do Pino por la reapertura de un local de alterne abierto las 24 horas en una zona próxima a un centro escolar.

Noticias relacionadas

El PSOE cree que la ZBE no cumple objetivos de reducir contaminación y tráfico rodado

El grupo municipal socialista centró sus críticas en la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y también en la eliminación de la ORA, medidas que, según el PSdeG, están generando un notable caos en la movilidad urbana. Las ediles socialistas lamentaron la falta de señalización adecuada y de información clara para la ciudadanía, lo que, a su juicio, incrementa la confusión.La concejala Alba Iglesias señaló que el gobierno local no supo concretar cuándo se retirarán los parquímetros que ya no funcionan ni quién asumirá la indemnización del personal que gestionaba el servicio de la ORA. Además, criticaron que la ZBE no esté cumpliendo su objetivo de reducir el tráfico y la contaminación, al no haber parkings alternativos.En la Xunta de Área de Sociales, el PSOE reclamó una fecha concreta para el pago de las ayudas pendientes a las entidades del tercer sector de los años 2023, 2024 y 2025 y la portavoz Natalia González indicó que esta demora dificulta la labor sociosanitaria de estos colectivos.