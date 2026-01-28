La justicia avala la expulsión de España de un traficante: «Es su verdadero medio de vida»

Estaba en una situación irregular en España y, además, fue uno de los implicados en un caso de tráfico de drogas en Ourense, en el que la Policía frustró un intercambio de 6 kilos de cocaína en el aparcamiento de un hipermercado, una causa judicial que se saldó con condenas de conformidad aceptadas por cuatro encausados, el 30 de junio de 2025 en la Audiencia Provincial. Dos semanas más tarde, el 16 de julio, la Subdelegación del Gobierno decretó la expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada en España durante un periodo de cinco años de un encausado, de nacionalidad colombiana, que permanecía en prisión provisional desde su detención por estos hechos, en agosto de 2022. Representado por una abogada acudió a la vía judicial para intentar anular la medida. Una magistrada del ámbito contencioso de Ourense, en primer lugar, y recientemente el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirman la decisión administrativa.

Entró en prisión provisional en Pereiro de Aguiar en agosto de 2022, tras su detención. |

En una sentencia de septiembre de 2025, la titular del Contencioso-Administrativo 1 de la provincia desestimó la demanda. La representación legal del traficante formuló recurso de apelación, para solicitar la anulación de la orden de expulsión, y para pedir que, en su caso, se sustituyese por multa.

Hace unos años presentó una solicitud de protección en España que le fue denegada en agosto de 2020. Desde noviembre de ese ejercicio tenía caducado el documento de solicitante de asilo. No constaba ningún trámite posterior para regularizar su situación. La magistrada del ámbito contencioso consideró que la sanción de expulsión del país es apropiada, con la existencia de circunstancias agravantes que justifican la medida, como son el hecho de que estaba indocumentado y fue uno de los detenidos en aquella operación policial contra el tráfico de drogas. Cuando se explotó, el cálculo de cocaína intervenida era de siete kilos y medio, pero después de los análisis la cifra final de ese estupefaciente fue de casi seis kilos. Además, la Policía intervino en este caso más de 650.000 euros.

Antes de su ingreso en prisión no constaba que tuviera un trabajo normalizado. El demandante apeló a su situación de arraigo, con esposa y dos hijos menores residentes en Ourense, pero la magistrada concluyó que la comisión de delitos era su medio de vida real, y la circunstancia familiar no contradice la proporcionalidad de la sanción de expulsión del país.

En el recurso de apelación, la representación legal de este varón colombiano insistió en que él llegó a España junto a su esposa y sus dos hijos pequeños, que residen en la actualidad en la ciudad. Además otro hijo mayor de edad también vive con la familia. La abogada del demandante defendía que la expulsión del país de este condenado vulneraría sus derechos fundamentales y los de sus familiares. L parte consideraba que la decisión más proporcionada para este caso sería una multa, no la expulsión.

En una exposición minuciosa sobre la jurisprudencia aplicable en la materia, la Sala de lo Contencioso del TSXG indica que «el principio de proporcionalidad ha de aplicarse para determinar cuándo la estancia irregular pueda o no dar lugar a la expulsión». Esa decisión «exige la valoración y apreciación de circunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la medida adoptada en cada caso», señalan los jueces, en una sentencia dictada el pasado mes de diciembre.

En el caso de este traficante de drogas condenado en Ourense «la sentencia descansa en la consideración de que en el recurrente concurren, en verdad, circunstancias negativas que añaden un plus a la mera estancia irregular y que justifican la decisión de sancionar con su expulsión del territorio nacional», subraya el TSXG. «Este tribunal comparte los acertados razonamientos de la magistrada de instancia, porque se acomodan exactamente a los datos obrantes en las actuaciones, y que vienen a respaldar la tesis sostenida en la resolución administrativa», afirma la sala sobre la desestimación.

«Acontece que no sólo estamos en presencia de una estancia irregular, sino que también consta que se halla indocumentado, ya que no ha presentado el pasaporte que revele y acredite su auténtica filiación, así como el lugar y la fecha en que llegó a nuestro país», introduce el Tribunal Superior de Xustiza como primer argumento de peso.

«Con todo, la circunstancia más grave de todas viene constituida por su implicación en el delito de tráfico de drogas, por el que se acordó su prisión preventiva y que concluyó con la sentencia condenatoria —de conformidad— pronunciada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense el 30 de junio de 2025», resalta la sentencia del TSXG. Son «circunstancias que configuran un plus a la mera estancia irregular y que justifican la proporcionalidad de la sanción impuesta», incide.

En relación al arraigo familiar expuesto como argumento por la parte demandante, «procede responder que no consta el más mínimo indicio de certeza acerca de las afirmaciones que vertió al respecto, tanto en la primera instancia como en apelación», contesta la Sala de lo Contencioso. «No está acreditado que llegase a España con su esposa e hijos menores; de hecho, tampoco se ha demostrado que existan, ni que residan en Ourense ni que, por supuesto, dependan económica o afectivamente del recurrente», añade el tribunal.

«Tampoco se han aportado elementos de prueba de arraigo laboral de algún tipo, lo cual es entendible atendiendo a que, como deduce la magistrada de instancia (...) la comisión de delitos contra la salud pública es su verdadero medio de vida», subraya el TSXG. Lo único que consta a este traficante de drogas en su vida laboral —antes de su ingreso en prisión provisional en agosto de 2022— es la realización de actividad por espacio de 68 días, entre octubre y diciembre de 2020, cita el tribunal.

La sentencia del TSXG impone al apelante 1.000 euros por las costas para la administración de su representación legal por el abogado del Estado. Continúa abierto el plazo para recurrir al Supremo.