Intercambiar ropa en lugar de comprarla, el proyecto solidario de Comercio Xusto
El objetivo es dar una segunda vida a las prendas y frenar la contaminación de textil
REDACCIÓN
Intercambiar prendas de ropa en lugar de comprarlas, para dar una nueva vida a esas prendas que no se utilizan y están en buen estado, y que puedan disfrutarlas otras personas y, sobre todo, colaborar «con una de las industrias más contaminantes del planeta, que es la del textil» explican desde la tienda de Comercio Xusto de calle Bailén 4, que tiene en Ourense la ONG Solidariedade Internacional de Galicia.
Esta actividad surgió hace años por iniciativa del voluntariado de Ourense, de esta tienda de Comercio Xusto, porque detrás de la fabricación de muchas de las prendas que vestimos, no hay solo contaminación ambiental, sino además explotación laboral en países del tercer mundo.
La idea es que las personas lleven prendas en buen estado que ya no usan y que luego aquí se seleccionan por tallas o edades. Además explican las responsables de la tienda, pueden traer y llevar, dejar otras o no, porque este es un proyecto libre.
Hay desde ropa de adultos a prendas infantiles, también de bebés. En todo caso ir a esta tienda de Comercio Xusto siempre es interesante aunque no sea para participar en este programa de intercambio de ropa, pues permite muchas otras opciones solidarias. En esta tienda se venden desde muchas piezas realizadas todos ellas por pequeñas cooperativas de todo el mundo: alimentación, cosmética, natural y artesanía, con productos estrella como cafés, panela o chocolates y zona interior de degustación.
