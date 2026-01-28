El fuego arrasa una casa en Riós y un joven resulta herido al rescatar a una centenaria en la contigua

La nieve cubre los tejados y los prados en la zona, donde además ha llovido con intensidad en las últimas jornadas, pero el fuego avanzó con rapidez, alimentado por la estructura de madera de una casa de San Cristovo, en el municipio ourensano de Riós, que ha quedado calcinada, en ruinas. Las llamas, detectadas a primera hora de este miércoles, amenazaron a otras dos casas contiguas. En uno de estos domicilios se encontraba una mujer que ha cumplido recientemente un siglo de vida. La señora aún dormía cuando se registró el suceso. Un joven ayudó a rescatarla y, al romper el cristal de una ventana, resultó herido, con un corte en un brazo. Este vecino, ejemplo de solidaridad, fue trasladado a un centro sanitario por el 061, según la información del 112.

No había nadie en la vivienda donde se declaró el incendio, que llevaba un tiempo desocupada. El inquilino está esta temporada residiendo en Verín, tras haber sufrido un percance por el que necesita mejores condiciones de accesibilidad que en la casa. Recibió la noticia del suceso y, en declaraciones a la Televisión de Galicia, en el lugar del suceso, se mostró emocionado, porque el fuego ha sido devastador. No ha trascendido la causa. Entre las suposiciones se baraja si el origen fue un cortocircuito.

En el operativo de emergencias, que continuaba por la tarde, han participado bomberos del consorcio provincial, del parque de Verín, así como también del GES de A Gudiña. La central de emergencias del 112 también informó a los voluntarios de Protección Civil. En el lugar de los hechos también estuvo la alcaldesa de Riós, Eva Barrio.

Sobre las 8 horas de la mañana, un joven observó el incendio desde una parada del autobús cercana. Llamó al servicio de emergencias del 112, y esa comunicación permitió activar los recursos para hacer frente al incendio urbano.

Los bomberos de Verín y del GES de A Gudiña se tuvieron que emplear a fondo porque el incendio adquirió intensidad y provocó el rápido colapso de la vivienda en la que se registró el foco. Además, las dos viviendas colindantes corrían riesgo, por la posibilidad de que las llamas se propagasen, pues comparten paredes medianeras. La fase inicial de la intervención de los bomberos permitió confinar el fuego en la vivienda afectada, pero las labores de extinción prosiguieron para enfriar los rescoldos y evaluar el alcance de los daños.