La educación digital, a debate entre docentes, familias y expertos en Ourense

El Partido Popular de la ciudad organizó este martes en el Centro Cultural Marcos Valcárcel un foro de reflexión sobre el uso de la tecnología en las aulas, en el que participaron docentes, equipos directivos, representantes de la administración educativa, universidad y asociaciones de madres y padres.

Durante la jornada se abordó el papel de las plataformas digitales, los libros electrónicos, los dispositivos y los teléfonos móviles como herramientas de apoyo al aprendizaje, analizando tanto sus oportunidades como las limitaciones que presentan en el ámbito educativo.

Bajo la pregunta «¿Peligro u oportunidad?», el encuentro puso sobre la mesa el debate sobre el control del uso de las pantallas en los centros y la protección de los menores frente al abuso de los dispositivos digitales.

La presidenta de la gestora local del PP de Ourense, Ana Méndez, fue la encargada de abrir el acto y destacó que «la educación es un pilar fundamental para el presente y el futuro de cualquier sociedad», subrayando la importancia de escuchar a la comunidad educativa para avanzar hacia un modelo «mejor preparado para el futuro».

El foro contó con la participación de Judith Fernández, Directora General de Ordenación e Innovación Educativa; María Jesús Casado, docente de la Consellería de Educación; José Manuel Rego, director del CEIP Manuel Sueiro; Nuria Rodríguez López, profesora de la UVigo; Elisabet María Novoa González, profesora de Física y doctora en Ciencias de la Educación; y representantes de las ANPAS del CPI Terra de Maside, CPR Guillermo Brown y CPR Santo Ángel. La jornada se completó con un turno de preguntas abierto al público, que permitió ampliar la discusión.