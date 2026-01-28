Creó un «clima de subyugación» en su matrimonio y se enfrenta a dos años y once meses de cárcel

En noviembre del 2022 ella había ido a buscar trabajo a Vigo y cuando volvió a su domicilio el que fuera su marido hasta agosto de ese mismo año, pero con el que aún convivía, le recriminó la ausencia. «Te has ido con otro», le dijo en una disputa que fue subiendo de tono e incluyó amenazas hasta llegar a unos gritos que alertaron a la hija en común. La cual, según su relato, salió físicamente agredida por intentar defender a su progenitora. Fue el punto y final para que estas dos mujeres presentasen una denuncia por malos tratos habituales y reiterados a lo largo del tiempo contra el padre y esposo que ayer fue juzgado en el Penal Número 2 de Ourense.

El primero en declarar fue el acusado, quien negó todos los hechos: «nunca les puse un dedo encima», aseveró no solo por esa fecha, sino a lo largo de los 32 años de matrimonio con su exmujer y los casi 26 de la hija.

Según su relato, lo que sucedió ese día fue que la hija quiso mediar en su conversación, «le dije que se fuese, que no pintaba nada y me dio un puñetazo en el pecho», dijo. «Me dijo dos o tres veces ‘a ver si te mueres, sino te mato’», añadió en un contexto de una relación con la descendiente que describió como «difícil» por ser ella «muy rara desde pequeña». Sin embargo, garantizó que «le pude llamar la atención por cosas, pero insultar no» y «nunca la maltraté». Tampoco a la que fuera su mujer, «yo era taxista y ella venía a tomar el café a la parada, si tan mal la tratase no vendría todos los días», defendió.

Su testimonio se aleja mucho del de las denunciantes. Conteniendo las lágrimas la mujer narró que se casaron en 1989, «cuando yo tenía 19 años y él 31», pasó de depender desde ese momento de sus padres a hacerlo de su marido, especialmente en el ámbito económico porque «él no quería que yo buscase un trabajo».

Lo describe como «un mal matrimonio» en el que las pequeñas situaciones fueron «yendo a peor con los años» siendo para ella el detonante de la denuncia lo que sucedió el 2 de noviembre.

«Me fui a buscar un empleo a Vigo y cuando volví me insultó, me amenazó, me dijo que me fuese de casa, me acusó de que venía de estar con terceras personas, me dijo que era una puta, que iba a quemar mis cosas. Me gritó y como mi hija vio que subía el tono vino a protegerme y discutió con el padre. En ese momento yo me fui a mi habitación, pero poco después vino ella diciendo que le había pegado y le dio un ataque de ansiedad», contó para exponer que «decidimos denunciar porque llegó a un punto en el que se había sobrepasado todo».

Violencia vicaria

Ese «todo» explicó que engloba su vida desde el inicio del casamiento, «me insultaba, me decía que no valía para nada, que no sabía hacer nada... Los insultos eran frecuentes» y también «amenazaba con quedarse con los niños y yo no tenía sus recursos», ilustró. Así reconoció que sobre ella el acusado nunca ejerció violencia física, reiteraba la psicológica y también llegaba a la sexual, «aunque yo no quisiera hacerlo él insistía y yo pues...Sabía las consecuencias, así que le decía que hiciese lo que quisiera», esgrimió. Pero, según su testimonio, aún dejaba espacio para otro tipo: la violencia vicaria.

«Siempre trató mal a la niña. La insultaba, le pegaba y los tonos fueron subiendo. De pequeña era ‘una burra’ ya de más mayor ‘caracona’ o ‘puta’». Pero, según la denunciante, no se quedó ahí, llegó a lo físico, «se me quedó grabado un episodio de cuando era muy pequeña, como de 4 o 5 años. Era mala comiendo y él la cogió de la mesa, volando y la lanzó a su habitación y la encerró», rememoró. —Sobre el hombre pesa una condena por agredir a la hija mucho más tarde, en diciembre del 2022. Según se explicó ayer en el juicio, en ese caso él reconoció los hechos y hubo conformidad—.

También agredía a los perros «porque era una forma de hacerme daño, sabía que me dolía mucho», reconoció la mujer.

Tras su testifical se escuchó la de la hija, que también denuncia. «Vi a mi madre mal, a punto de llorar y le pedí que la dejase», expuso del 2 de noviembre de 2024 cuando «al darme la vuelta me golpeó, me dio en el hombro porque zafé», pero «me amenazó y me dijo que era una hija de puta que no pintaba nada allí». «Eran habituales los insultos», aseguró.

Recordaba el episodio de la comida de pequeña y también «tirones del pelo» siendo ya más mayor. Situaciones que a su juicio se dieron porque «a mi madre le dolía más que me hiciese algo a mí que a ella misma», la misma explicación que encuentra para las agresiones a los perros «les pegaba de rabia y enfado para no darle a ella».

Ella llegó a intentar quitarse la vida en mayo del 2022. «Sentía que todo era mi culpa y yo quería acabar con todo», manifestó para añadir que en la actualidad está a tratamiento para depresión y ansiedad

«Terror, tensión y dominio»

Durante el juicio las peritos del Imelga aseguraron que el relato de las dos fue siempre «verosímil, consistente y coherente» con convivir con «machismo» y «misoginia».

Así pues, el Ministerio Público solicita para este hombre 11 meses de prisión por un delito de maltrato del artículo 153.2 del Código Penal, que no conlleva necesidad de asistencia médica. A mayores, otros 2 años de prisión por un delito de maltrato habitual y, además, la prohibición de aproximarse— a 300 metros— o comunicarse con las víctimas durante tres años. «Creó un clima de terror, tensión, subyugación y dominio hacia ellas dos por ser las mujeres de la unidad familiar. Empleó la violencia vicaria porque las agresiones eran más para atemorizar a la esposa que para dañar a la víctima y hay un cuadro probatorio suficiente», sostuvo el fiscal., que también solicita que indemnice a ambas con 3.000 euros por daños morales y psicológicos.

La acusación particular ve «un infierno» en las vivencias de sus clientas avaladas por «los diagnósticos clínicos» y pide 3 años de prisión por cada una, y el mismo tiempo de orden de alejamiento. Además, una indemnización de 55.000 euros «lo justo por los daños».

La defensa apela a la presunción de inocencia y solicita la libre absolución.

«Nunca hice mal ninguno, tanto a mí hija como a mi mujer, ni tampoco a los perros, que incluso dormían conmigo», defendió el acusado en la última palabra.