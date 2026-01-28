El Campus Auga supera todos sus objetivos y consolida su desarrollo
Amplió sus títulos, lanzó programas de investigación y llegó a más de 1.800 estudiantes preuniversitarios | La ejecución del presupuesto, de un millón de euros, se acercó al 100%
L.G
El Campus Auga cerró 2025 con resultados «muy positivos», según los informes presentados este martes en la primera sesión ordinaria del Consello de Campus de 2026. El proyecto de especialización no solo superó el 100% de los indicadores previstos, sino que también ejecutó casi en su totalidad un presupuesto cercano al millón de euros, reforzando su impacto en la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento.
Avances significativos
El vicerrector del campus, Francisco Javier Rodríguez, destacó que todas las acciones planificadas se llevaron a cabo «con un grado de cumplimiento muy elevado». Entre los logros mencionó la creación de nuevos órganos consultivos, la implementación del Plan Estratégico y la puesta en marcha de un Sistema de Gestión de la Calidad que fortalece la estructura del campus.
En el informe destaca que en docencia, el Campus Auga amplió su oferta académica con dobles grados de Ingeniería Agraria con Ciencia y Tecnología de Alimentos y con Ciencias Ambientales, así como el Máster en Economía Circular. Además, impulsó títulos propios como Experto en Agua, Termalismo y Salud, y desarrolló actividades de divulgación dirigidas a 1.800 estudiantes preuniversitarios mediante las jornadas Coñece o Campus, visitas a centros educativos y participación en ferias.
En investigación y transferencia, el campus consolidó su equipo técnico y científico, incorporó nuevo equipamiento y lanzó programas de emprendimiento y valorización del conocimiento, como Venture Lab, Pulo y el Congreso Transnacional Aquaxi. La vicerrectora de Investigación, Belén Rubio, subrayó que el presupuesto de proyectos se multiplicó casi por cinco y que la variedad y el alcance de las iniciativas de transferencia y Ciencia Abierta crecieron de forma notable, incluyendo proyectos europeos y educativos.
El rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, cerró la sesión resaltando que los resultados de 2025 son «magníficos» y que las actuaciones del campus tienen un efecto tangible en la comunidad, abriendo nuevas oportunidades de colaboración y consolidando el desarrollo del Campus Auga.
