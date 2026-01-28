Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Registro Vivienda GaliciaMuere Susi SeoaneDemanda Aparcamiento VigoRenuncia ÁbalosBorrasca Kristina GaliciaCelta en Belgrado
instagramlinkedin

35 profesores se encierran en el IES Julio Prieto

Múltiples docentes reclaman condiciones laborales en el instituto de O Vinteún

Los profesores encerrados en el IES Julio Prieto Nespereira. | Iñaki Osorio

Los profesores encerrados en el IES Julio Prieto Nespereira. | Iñaki Osorio

David Alján

Ourense

Las protestas de los docentes de educación pública en Galicia, que ya el pasado diciembre salieron a la calle en múltiples localidades para protestas por sus condiciones laborales, vuelve a la carga. Tras cinco jornadas de huelga en el primer trimestre, el sindicato de Traballadores do Ensino (STEG) y CIG han anunciado nuevos encierros reivindicativos en 15 centros educativos a lo largo de toda Galicia.

Encierro en O Vinteún con 35 profesores

De ellos, solo uno se realizó en la provincia de Ourense. El IES Julio Prieto Nespereira, del barrio de o Vinteún, acogió la acampada de los 35 profesores que secundaron la protestas para conseguir mejoras como bajadas de ratio docente-alumno, más apoyo a la diversidad o reducción de la burocracia. Durante el encierro, que se produjo ayer, se aprovechó para preparar carteles y pancartas de cara a futuras protestas, así como diseñar futuras acciones hasta que la Consellería atienda sus demandas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
  2. Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
  3. Un hombre de 90 años admite que agredía sexualmente a la cuidadora de su mujer con alzhéimer mientras la víctima dormía
  4. Fueron matrimonio, se separaron, volvieron a vivir juntos 17 años pero a ella le niegan la pensión de viudez
  5. Ourense, en la cima arqueológica: Entre un amuleto romano y un palacio de élite
  6. Ana Belén Martínez: «Es un orgullo ser elegida la mejor productora de patata de España»
  7. Jácome presume de la nevada en el Rodicio a pecho descubierto: «La nieve acecha Ourense»
  8. La borrasca amaina pero complicó accesos a Chandrexa, Bande, Montederramo o Viana

35 profesores se encierran en el IES Julio Prieto

35 profesores se encierran en el IES Julio Prieto

Trasladado en helicóptero un trabajador tras caerle encima unos fardos de hierba en A Bola

Trasladado en helicóptero un trabajador tras caerle encima unos fardos de hierba en A Bola

La nieve obliga a auxiliar vehículos y complica el transporte escolar en zonas de Ourense

La nieve obliga a auxiliar vehículos y complica el transporte escolar en zonas de Ourense

El fuego arrasa una casa en Riós y un joven resulta herido al rescatar a una centenaria en la contigua

A prisión el presunto autor de siete robos con fuerza cometidos este mes en Ourense

A prisión el presunto autor de siete robos con fuerza cometidos este mes en Ourense

El fiscal pide 69 años en total para los cinco acusados de un «cruel» asalto a un septuagenario en su casa de Lobios: actuaron con «extrema furia»

La justicia avala la expulsión de España de un traficante: «Es su verdadero medio de vida»

Los nuevos radares del Concello "cazaron" y multaron a 2.800 conductores en solo dos meses

Tracking Pixel Contents