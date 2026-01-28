35 profesores se encierran en el IES Julio Prieto

Las protestas de los docentes de educación pública en Galicia, que ya el pasado diciembre salieron a la calle en múltiples localidades para protestas por sus condiciones laborales, vuelve a la carga. Tras cinco jornadas de huelga en el primer trimestre, el sindicato de Traballadores do Ensino (STEG) y CIG han anunciado nuevos encierros reivindicativos en 15 centros educativos a lo largo de toda Galicia.

Encierro en O Vinteún con 35 profesores

De ellos, solo uno se realizó en la provincia de Ourense. El IES Julio Prieto Nespereira, del barrio de o Vinteún, acogió la acampada de los 35 profesores que secundaron la protestas para conseguir mejoras como bajadas de ratio docente-alumno, más apoyo a la diversidad o reducción de la burocracia. Durante el encierro, que se produjo ayer, se aprovechó para preparar carteles y pancartas de cara a futuras protestas, así como diseñar futuras acciones hasta que la Consellería atienda sus demandas.