Víctimas 24 horas de la explotación sexual y obligadas a consumir droga

La trata de personas es «la esclavitud del siglo XXI», advierte la Policía. «Cada vez que se comete este delito se violan todos los derechos humanos en una misma persona, corrompiendo no sólo su libertad y dignidad, sino también su integridad física y emocional», añade la institución. En 2023, después de meses de investigación callada y minuciosa, la Policía desarticuló una presunta organización criminal dedicada a la captación y a la explotación sexual de mujeres de Sudamérica en situación de vulnerabilidad. Hace unas semanas, el magistrado de la causa ha dictado los autos de procesamiento contra los siete investigados.

Tras una larga fase de indagaciones, el juez instructor Leonardo Álvarez concluye que los hechos concretos que se imputan a los siete sospechosos pueden constituir varios delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, así como delitos relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, favorecimiento de la inmigración ilegal, contra la salud pública, además de posibles presuntos delitos blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Uno de los implicados, tras ser capturado en uno de los pisos. | PN

La red desarticulada por la Policía, gracias a la implicación judicial del magistrado instructor y la Fiscalía de Ourense, lleva actuando desde el año 2019. Sus víctimas eran mujeres sudamericanas en situación vulnerable, sobre todo por sus precariedad económica. Las perjudicadas eran captadas y obligadas a prostituirse en dos pisos de la ciudad de Ourense.

«La trata de seres humanos constituye una violación grave de la dignidad y la libertad de la persona. Es una forma de delincuencia grave», subraya la Policía. Las víctimas son «personas mantenidas en la esclavitud a través de una combinación de fuerza, coacción e intimidación», lamenta la institución. «Viven durante todo el tiempo con el miedo y la constante amenaza de violencia contra ellas o sus familiares», y sufren «una vida marcada por el abuso, la violación de sus derechos humanos y el control constante por parte de sus tratantes», denuncia la Policía.

En este caso de Ourense, según la investigación, la organización criminal sometía a las víctimas a condiciones abusivas. Existían cámaras de vigilancia y, presuntamente, eran obligadas a trabajar casi 24 horas al día. En ocasiones sufrían violencia física. Además, las forzaban a consumir cocaína, supuestamente para que aguantaran más servicios. En el registro tras las detenciones se encontró cocaína, sustancia de corte y también pastillas de Viagra.

Venta de estupefacientes

Las pesquisas también han permitido reunir indicios de un posible delito de tráfico de drogas. En la resolución de procesamiento, el magistrado expone que se vendían sustancias estupefacientes —sobre todo, cocaína—, tanto a personas que buscaban servicios de naturaleza sexual como a otras que solo acudían a comprar droga.

El presunto cabecilla de esta organización criminal —propietario junto a su padre de uno de los inmuebles—, era «el responsable de sufragar los gastos derivados del viaje de las víctimas hasta España y, una vez en el país, les imponía el pago de deudas que debían pagar a través del ejercicio de la prostitución», señala el magistrado.

Además, este investigado también era presuntamente el encargado de preparar y suministrar las sustancias estupefacientes. Según concluye el juez, este hombre imponía «las normas para el ejercicio de la prostitución a las mujeres, estableciendo incluso un sistema de multas económicas en caso de incumplimiento». El magistrado sostiene que este investigado se aprovechaba de la vulnerabilidad de las víctimas, y además buscaba el blanqueo de las sumas de dinero obtenidas con las ilegalidades.

Pastillas intervenidas durante la operación policial. / PN

El juez considera que hay indicios racionales de criminalidad en relación al presunto responsable y a sus colaboradores, quienes desempeñaban diversas funciones dentro de la organización, incluyendo la captación de víctimas y la gestión de los servicios sexuales.

Tras la fase de investigación, el instructor decreta el sobreseimiento provisional de la causa con respecto a una de las personas que se encontraba investigadas, y que ejercía de contable. Los autos de procesamiento dictados por el juez Leonardo Álvarez, el titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, admitía recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Ourense. Los investigados han sido citados para la declaración indagatoria, uno de los últimos trámites antes del juicio. Según fuentes del ministerio público, la Fiscalía aún no ha presentado el escrito de acusación, en el que calificará jurídicamente los hechos, con respecto a cada investigado, y concreta la solicitud de penas, que se prevén elevadas dados los delitos.

La Policía tiene abierto un canal específico para luchar contra la trata. Pueden denunciarse los casos en el teléfono 900 10 50 90, o a través del correo trata@policia.es.