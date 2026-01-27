Intenta robar en una vivienda y lo asusta la cámara de seguridad

El Juzgado de lo Penal número 1 celebró este lunes la audiencia previa por un intento de robo en una vivienda de la ciudad ocurrido en agosto de 2023. La vista concluyó sin acuerdo de conformidad entre las partes, por lo que el juicio oral quedó señalado para el 16 de septiembre.

Los hechos se remontan a la madrugada del 2 de agosto de 2023, cuando el acusado, según el Ministerio Público, habría utilizado un andamio de un edificio colindante en obras para llegar hasta la terraza de una vivienda habitada. Tras acceder a la misma, el robo se vio frustrado cuando se activó el flash de una cámara de seguridad, lo que hizo que el acusado, temiendo ser grabado, emprendiera la huida.

Los hechos están calificados como delito de robo con fuerza en grado de tentativa, Fiscalía solicita una pena de un año y cuatro meses de prisión.