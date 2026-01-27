El PSOE exige rebajar el precio de la piscina de As Burgas y pide un día gratuito para los vecinos de Ourense

El grupo municipal socialista del concello de Ourense ha presentado una serie de enmiendas a la nueva ordenanza para la apertura de la piscina termal de As Burgas, una instalación que acumula seis años cerrada tras echar el cierre en marzo de 2020 a causa del decreto de confinamiento por el covid.

Superada la pandemia, la instalación no volvió a abrir primero por un decreto de la Xunta de empleo de aguas termales de uso lúdico que obligó a hacer una reforma de más de 570.000 euros; luego por los fallos de perdida de agua en las obras recepcionadas por el consistorio. Solventado ese problema ya hace más de un año, no fue hasta la semana pasada cuando el Ejecutivo municipal presentó en junta de gobierno local el borrador de la nueva ordenanza reguladora, a la que ya llegan las primeras enmiendas.

Las tarifas

La propuesta inicial del grupo de gobierno es el cobro de una entrada simple de 7 euros, por uso en la piscina, con un tiempo de disfrute de dos horas en el día para el cual se adquiera. Asimismo, el borrador incluye la posibilidad de emitir bonos mensuales con un precio de 25 euros, e incorpora como novedad la gratuidad del uso de la piscina para menores de 15 años que, eso sí, han de acudir acompañados por un adulto.

El borrador, que debe ser consensuado con la oposición antes de su pase a aprobación plenaria, se encuentra en fase de presentación de enmiendas por parte de los grupos políticos y las primeras en llegar han sido las del PSOE. Para la portavoz del grupo, Natalia González, el proyecto del actual gobierno municipal busca convertir este recurso en un «spa urbano» o un «producto turístico» con fines puramente recaudatorios, en lugar de tratarlo como un servicio municipal básico para la ciudadanía.

Así, una de las principales críticas de los socialistas se centra en las tarifas. La entrada de 7 euros es para el PSOE un «despropósito», ya que «superaría el coste de instalaciones privadas concesionadas como Outariz o A Chavasqueira». Frente a esto, la propuesta socialista rebaja el precio a 3 euros para empadronados mayores de 15 años y a 5 euros para foráneos.

«No se puede hacer negocio con el termalismo; As Burgas. Son identidad y bienestar, no un lujo», señalaron, insistiendo en que la piscina no debe formar parte de paquetes comerciales con apartamentos turísticos u hostelería.

Los descuentos sociales

Las enmiendas presentadas buscan «garantizar el carácter social y el uso terapéutico» a través de diferentes bonificaciones, entre ellas las obligatorias para diversos colectivos que no han sido contemplados en la ordenanza inicial— aunque se prevé incorporar posteriormente en el articulado alguna reducción a colectivos o asociaciones vulnerables—, como pensionistas, personas desempleadas, familias numerosas y personas con diversidad funcional, para los que piden un 50% de descuento.

Además, proponen otro descuento del 50% para estudiantes, considerando que este colectivo no tiene la misma capacidad económica y también la creación del «Día da veciñanza», una jornada semanal en la que el acceso sería gratuito para todas las personas empadronadas en el concello de Ourense.

En cuanto a los bonos, el PSOE propone un abono mensual de 20 euros para familias empadronadas en el concello, el mismo precio para abonos mensuales para personas no empadronadas en la capital y un abono mensual individual para los vecinos de la ciudad por 10 euros.

La gestión

Otro de los puntos de fricción es la gestión de la instalación. El PSOE reclama que la gestión directa municipal sea la opción preferente y que cualquier privatización sea algo excepcional y debidamente justificado. Asimismo, exigen un control democrático por parte del pleno municipal, oponiéndose a que las decisiones sobre precios o modelos de gestión queden exclusivamente en manos de la junta de gobierno local.