Ríos y embalses al límite en Ourense por la borrasca Joseph, con alertas rojas y desbordamientos

No hay mejor forma de definir la jornada que la provincia de Ourense vivió este martes en el segundo (y último) día de la borrasca Joseph que aquel dicho que decía «cuando el río suena agua lleva». No ha sido un día de inmensas precipitaciones, pues la mayor precipitación registrada por Meteogalicia fue de 35,8 litros por metro cuadrado en 24 horas en Vilardevós (muy lejos de los 150 litros que anotó el lunes Beariz, según explicó el jefe de la oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Carlos Ruiz del Portal), pero pesó la acumulación: a la lluvia de estos últimos días se le sumó la nieve ya derretida de la borrasca Ingrid, y todo lo que el cielo no se cansó de soltar acabó en los ríos y embalses, que aumentaron drásticamente sus niveles de agua llegando incluso a desbordes y apertura de compuertas.

Los registros de las estaciones de control en los cauces de toda la provincia tiñeron de amarillo, naranja y rojo los avisos de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y el río Támega, que pertenece a Duero. De los 19 puntos de evaluación medibles que hay en Ourense, 16 presentaron algún tipo de alerta durante el día, y tres llegaron al nivel rojo, señal de peligro inminente.

La estación que controla el Miño a su paso por Os Peares (A Peroxa) fue la que más se mantuvo en el umbral máximo, pero el ancho cauce que presenta el río en este punto evitó tener que tomar medidas mayores.

Alertas rojas en Ribadavia, A Peroxa y Verín

No sucedió lo mismo en los otros puntos en los que el curso presentó los estados de más alerta. En Ribadavia, donde ya se había estado pendiente de desbordes el día anterior, el río Avia se mantuvo en el umbral naranja, pero la confluencia de dicho cauce con el del Miño sí llegó a nivel rojo.

Eso obligó al equipo de emergencias a trabajar a fondo: por la mañana, balizaron y señalizaron diversos caminos y accesos fluviales a los que el agua ya había llegado, y con la entrada en alerta máxima, centraron su vigilancia en la OU-305, una carretera de poca altitud que conecta Ribadavia con Arnoia (donde también se cortaron caminos), y que podría generar algún peligro. Además, tuvieron que pedir a la ciudadanía que no aparcase sus coches en zonas próximas al río.

Fue una situación similar a la que se vivió en Verín, donde el río Támega también se registró como nivel rojo en la estación de Rabal (Oímbra). El concello arraiano estaba en alerta por riesgo de inundación en su pleno casco urbano, además de en otras dos zonas, y con la evolución de la climatología se tuvo que cortar el acceso a tres carreteras locales, una ecovía y dos áreas recreativas.

Afortunadamente, la prevención y el buen comportamiento ciudadano facilitaron que no haya que lamentar males mayores, al igual que en A Valenzá (Barbadás), donde también hubo que cerrar el paso a un parque y dos puentes.

La situación en los embalses no distó mucho, pues las reservas se dispararon en cuestión de horas. De los 17 embalses que hay en la provincia, ocho de ellos llegaron a estar a más del 90% de su capacidad en algún momento del día. Algunos, como el de Frieira (construido entre los concellos de Crecente, de Pontevedra, y el de Padrenda, en provincia de Ourense) alcanzó el 100% de su infraestructuras según los registros, y en el de Peñarrubia, situado entre Ourense y el Bierzo, incluso se superó, pues sus números dicen que llegó al 100,77% de su nivel a las 13 horas.

La presa de Velle, próxima a la ciudad de Ourense, llegó en su caso hasta el 95,11% cuando, alrededor del mediodía, se decidió abrir sus compuertas para aliviarlo, dejando como estampa la espuma que se producía mientras el agua de las borracas Ingrid y Joseph salía despedida a una velocidad de más de 1.500 metros cúbicos por segundo.

Tras dos jornadas de alta intensidad, la marcha de la borrasca Joseph augura un día de relativa calma, pero no conviene confiarse. Todavía se prevén precipitaciones (eso sí, más ligeras) en múltiples puntos de la provincia, y aunque los embalses y ríos han alcanzado su máximo en el día no experimentarán un descenso drástico, según palabras de Carlos Ruiz del Portal: «La previsión es que estos caudales y niveles vayan descendiendo lentamente pero sigan permaneciendo altos», explicó en declaraciones a medios, además de recomendar acercarse «lo menos posible» a embalses y proximidades, así como «seguir las indicaciones de servicios y autoridades» de Protección Civil.

Camiones embolsados y niños volviendo del colegio en quitanieve

Aunque Ingrid ya haya abandonado Galicia hace unos días, eso no significa que la nieve haya desaparecido del territorio ourensano. El sureste de la provincia y los concellos situado en las zonas más montañosas se volvieron a teñir de blanco, no con tanta intensidad como el fin de semana pero sí con varias incidencias reseñables.

El tramo de la A-52 entre Zamora y la comarca de Verín, en la que el pasado viernes hubo que cerrar la circulación para vehículos pesados, volvió a sufrir las consecuencias de las nevadas. El peor momento llegó al mediodía, pues a las 13.30 horas la climatología adversa obligó a embolsar a 65 camiones en el área de servicio de Riós.

Los transportistas afectados tuvieron que esperar media hora para volver a salir a la autovía, que durante el resto del día se mantuvo en nivel verde, es decir, con la prohibición de adelantar para vehículos pesados.

La borrasca en su versión en blanco se hizo notar también en la gran mayoría de concellos del Macizo Central. Maceda, Montederramo, Castro Caldelas o Parada de Sil, entre otros, volvieron a sufrir nevadas, pero esta vez sin los niveles de alerta que sufrieron el viernes o el sábado.

Fue precisamente esta falta de aviso lo que en San Xoán de Río provocó graves problemas. Según explica su alcalde, Xosé Miguel Pérez, Meteogalicia había decretado una alerta naranja para este martes en el concello de la comarca de Trives, pero Aemet no transmitió ningún aviso, lo que hizo que la jornada se planease con normalidad. Sin embargo, a las 7 de la mañana comenzaron unas nevadas más intensas de lo previsto, que tiñeron de blanco el municipio en pocas horas. No fue hasta las 11.16 horas, con todo el concello ya bajo la nieve, que llegó una alerta de Aemet por correo electrónico.

A las 13.00 horas, la situación llegó hasta tal punto que el colegio local decidió enviar a los alumnos de vuelta a casa horas antes del fin de su jornada, y el autobús que los transportaba tuvo que circular por la aldea escoltado por una máquina quitanieves hasta dejar a los niños en las puertas de sus casas.

A ese episodio se le sumó la salida antes de tiempo de los trabajadores municipales para poder volver a sus concellos de origen antes de que la situación en la carretera (ya en ese momento poco segura) empeorase.

Situacione similares se producieron, por ejemplo, en Castro Caldelas, donde el autobús escolar también necesitó ayuda para poder circular. Xosé Miguel Pérez lamenta que se produzcan estos incidentes con la tecnología disponible por una falta de concordancia: «Cando foi de Ingrid, viu unha nevada histórica, pero como houbo aviso non tivemos incidencias graves. Hoxe, con algo moito máis suave, tivemos todos estes problemas porque o sistema non se aplicou correctamente. É inconcebible que pase isto en 2026, e lévoo denunciando bastante tempo», comentó el regidor.