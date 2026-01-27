A juicio una pelea a puñetazos por una finca en Valdeorras

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense celebró este lunes la audiencia previa de un procedimiento penal derivado de una pelea ocurrida en agosto de 2022 en el paraje de O Bosque, en el término municipal de Vilamartín de Valdeorras. La vista concluyó sin acuerdo de conformidad entre las partes, por lo que el juicio oral quedó señalado para el 16 de septiembre.

La causa se dirige contra dos vecinos valdeorreses por unos hechos que se remontan al 13 de agosto de 2022, cuando se produjo una discusión entre ambos por el acceso a una finca. Según el escrito de acusación, uno de los hombres se encontraba cortando leña junto a su hijo cuando llegó el segundo acusado al lugar en su vehículo y les recriminó haber accedido a la zona a través de una propiedad de su titularidad.

La discusión fue subiendo de tono y acabó derivando en una agresión física mutua, en la que el varón que estaba realizando labores de tala golpeó presuntamente al recién llegado con un palo en la cabeza, mientras que este último lo empujó provocando la caída de ambos al suelo, donde continuó el intercambio de golpes hasta que fueron separados. A consecuencia de la caída se rompieron las gafas de uno de los acusados.

Siempre según la acusación, tras la pelea el leñador, «movido por el ánimo de menoscabar la propiedad ajena», cogió un martillo y golpeó en varias ocasiones con un martillo el vehículo con el que se había desplazado el segundo hombre, causando diversos daños en la carrocería.

Ambos implicados sufrieron lesiones leves, consistentes en policontusiones y erosiones superficiales, que requirieron una única asistencia facultativa sin tratamiento posterior y un periodo de curación de siete días, sin que les hayan quedado secuelas. Los daños materiales fueron tasados en 220 euros en el caso de las gafas y en 1.739,30 euros por los desperfectos en el coche.

Los hechos están calificados como un delito de daños y dos delitos leves de lesiones, uno por cada agresión. La Fiscalía solicita para el agresor del palo multas que suman doce meses, mientras que para el recriminador interesa una multa de dos meses, ambas con una cuota diaria de seis euros, además del abono solidario de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, se reclama indemnizar tanto las gafas como el coche. Al no alcanzarse un acuerdo entre las partes en la audiencia previa, el procedimiento continuará con la celebración del juicio oral en la fecha señalada.