La borrasca Joseph abre un gran socavón en una transitada calle de Ourense

Un socavón de grandes dimensiones ha obligado a cortar el tráfico en la calle Pena Trevinca. El considerable hueco, situado en el barrio de San Francisco, ocupar los tres carriles de la carretera desde que el asfalto colapsó durante la tarde de ayer. Según ha informado el concello de Ourense, el hundimiento, localizado a la altura del número 18 de la calle, fue detectado a las 17 horas del pasado lunes, momento en que las autoridades procedieron a señalar y balizar la zona afectada. Al día siguiente, a las 10 horas para afectar lo mínimo posible al tráfico escolar, se procedió a realizar una cata de control para analizar el estado del pavimento. Fue en ese momento cuando se descubrió que tras el alfasto hundido existía un gran hueco sin tierra debajo. Al no existir ningún servicio de saneamiento o electricidad en ese punto de la calle, las autoridades investigan qué ha podido provocar el desplazamiento de tierras.

Sin embargo, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha afirmado en sus redes sociales a la horar de anunciar el corte de la vía que el hundimiento se provocó "debido a las fuertes lluvias", por lo que todo apunta a que el hormigón en mal estado se deterioró a causa de la pegada en la ciudad (y casi toda la provincia) de la borrasca Joseph, que en este momento provoca desbordes en diversos cauces de la región, así como ha puesto a siete embalses a más del 90% de su capacidad.

En este momento se están realizando obras de mejora para rehabilitar la carretera, por lo que sigue cortada con los atascos que ello conlleva. La calle Pena Trevinca es un punto de altos niveles de tráfico en el barrio de San Francisco, pues en sus inmediaciones se encuentran dos colegios. Además, es la vía más rápida para desplazarse de barrios como Posío o Barrocanes hasta el centro o la parte norte de la ciudad, y delimita la Zona de Bajas Emisiones ya aplicada en Ourense. A consecuencia del corte, se ha congestionado la circulación en carreteras cercanas como la paralela Serra de Queixa, pues se ha sumado el corte de la arteria principal con el incremento de desplazamientos en coches particulares debido a las condiciones meteorológicas, y también se ha debido desviar . Al momento de publicar esta información, se desconoce cuándo se podrá reestablecer la normalidad en la calle Pena Trevinca, pues el socavón es más grande de lo esperado: aunque al momento del hundimiento el hueco solo afectaba a un carril, cuando los operarios analizaron la zona pasó a afectar al resto de sentidos, y deben ocupar toda la calzada para la intervención.

El estado de la carretera, días antes del hundimiento. / FdV

Los vecinos advierten de que era evitable

Aunque la imagen del socavón es impactante, el hundimiento no ha pillado por sorpresa a los vecinos del barrio, que vieron cómo se iba deteriorando el estado del hormigón en las últimas semanas. Una imagen publicada por los medios locales deja entrever cómo, en el mismo punto donde se acabó orginando el hueco, se observaba en las últimas semanas una amplia grieta que, como comentaba un usuario por redes sociales en el aviso del alcalde del corte de la carretera, hacía que algunos conductores invadieran el carril contrario para evitar pasar por encima con el coche. Por otra parte, otros vecinos reclaman que otros asfaltos de la ciudad se encuentran también en mal estado, y que urge una actuación preventiva para no vivir episodios similares en un futuro próximo. En la red social Facebook, un usuario denunció el estado de la calle Ribeiriño, en el barrio de A Ponte, la cual "a la altura del número 11 se está también empezando a hundir la calzada. Cuando lleve, la mayor parte se inunda completamente hasta el punto de no poder cruzar la calle andando". Además, afirma que en la misma zona ocurren filtraciones de agua en bajos "que en 40 años nunca han tenido problemas", y argumenta incluso que la acera "se está inclinando casi un 5%. Están avisado el servicio de aguas y el Concello, pero todo sigue igual", explica.