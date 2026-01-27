Evita la cárcel tras amenazar a su expareja por mensaje por tener una nueva relación

Un acuerdo alcanzado en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense permitió cerrar sin juicio un caso de acoso reiterado a una expareja, con una rebaja significativa de las penas para el acusado, que evitó el ingreso en prisión tras reconocer los hechos durante la audiencia previa.

Según el escrito fiscal, el acusado mantuvo una relación sentimental con la víctima que finalizó en marzo de 2024. Meses después, y tras conocer que ella había iniciado una nueva relación, comenzó a contactarla de forma «insistente», enviándole mensajes de WhatsApp y realizando llamadas telefónicas de manera continuada, «tanto de día como de noche», generando en la mujer «una situación de intranquilidad» permanente.

El 13 de diciembre de 2024 el hombre «para atemorizar e intranquilizar» a la que fuera su pareja le envió una foto de una pistola bajo el texto «mira que juguetito tengo». Toda vez que llevaba días insistiendo en que la mujer si no era suya «no será para nadie».

Por estos hechos, el Ministerio Público solicitaba 9 meses de prisión por el delito de amenazas, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 21 meses, mismo tiempo en el que le prohibía comunicarse o acercarse a la víctima. Por el delito de acoso solicitaba 1 año y 6 meses de prisión, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante el periodo de 40 meses y mismo tiempo sin aproximarse o relacionarse con la mujer.

Sin embargo, las partes llegaron a un acuerdo por el que el hombre, que reconoció los hechos, aceptó 45 días de trabajo a la comunidad por las amenazas y 90 días por el acoso. Además, el condenado deberá cumplir una orden de alejamiento de 200 metros respecto a la víctima y tiene prohibido acudir a su domicilio o comunicarse con ella por cualquier medio, incluidas las redes sociales. Todo ello durante 40 meses.

La sentencia impone igualmente la prohibición de tenencia y porte de armas durante seis meses y el pago de una indemnización de 1.000 euros en concepto de responsabilidad civil a la víctima.