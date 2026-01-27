Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación activa 643.000 euros en ayudas a varios entes

Los clubes deportivos tienen un presupuesto de 550.000 euros en subvenciones

El equipo de gobierno de la Diputación, en la Xunta. | FdV

El equipo de gobierno de la Diputación, en la Xunta. | FdV

David Alján

Ourense

La Diputación de Ourense ha aprobado en su última sesión ordinaria, celebrada en el día de ayer, diversos asuntos de relevancia como mejoras de infraestructuras o el apoyo a los diversos entes sociales que componen la provincia. En este sentido, se han activado diversas ayudas para asociaciones educativas o deportivas, que en su conjunto llegarán a 643.000 euros.

De dicho lote, 550.000 euros son los que conforman el presupuesto de subvenciones para clubes deportivos de la provincia este 2026. Se trata, según explica la Diputación, de una línea estratégica para ayudar en los gastos de participación de las diferentes competiciones en la presente temporada, y los clubes podrán solicitarla desde que la convocatoria se presente en la Base de Datos Nacional hasta el próximo 27 de febrero.

Por otra parte, también se han aprobado las ayudas para las asociaciones de madres y padres de alumnos (ANPA), que en su caso llegan a un lote a repartir de 50.000 euros. Con esta línea, se pretende fomentar el desarrollo de actividades deportivas, culturales o de conciliación, y el plazo para solicitar formar parte de la distribución terminará este 2 de marzo.

Termina el lote de subvenciones las dirigidas a asociaciones vecinales, que en su caso alcanzan los 43.000 euros para iniciativas sociales, culturales y ambientales. Hasta el 10 de marzo habrá en este caso plazo para presentarse.

Mejoras de seguridad vial en Pereiro

En lo que a infraestructuras se refiere, la Xunta de Goberno abordó el expediente de expropiación forzosa necesario para la ejecución de las obras de «Reforzo de firme na OU-0506 Velle (C-536) – San Miguel do Campo (OU-0508), fase II», en el concello de O Pereiro de Aguiar. Esta actuación permitirá avanzar en la mejora de la seguridad vial y de las condiciones de circulación en esta carretera provincial.«Con estos acuerdos, la Diputación de Ourense continúa avanzando en un modelo de acción provincial con un especial énfasis en el apoyo al deporte base y federado, al ámbito educativo, al asociacionismo vecinal y en la mejora de las infraestructuras como piezas clave para el desarrollo equilibrado de la provincia», aseguró el presidente provincial, Luis Menor, como conclusión de los resultados de la Xunta de Goberno.

La Diputación activa 643.000 euros en ayudas a varios entes

