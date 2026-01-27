El concejal Francisco Lorenzo sustituye a Jácome como diputado en el Pazo Provincial

Aprovechándose de la fecha del Día de los Inocentes, el pasado 28 de diciembre el regidor municipal de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, difundió a través de sus redes sociales su decisión de abandonar su acta de diputado en el Pazo Provincial. Ayer empleó el mismo medio para dar a conocer a su sucesor, el edil Francisco Lorenzo.

En la comunicación, remitida al registro de la Diputación a finales del 2025, el alcalde de la ciudad expresaba su «deseo» de renunciar a su condición de diputado «con efectos a partir de la próxima sesión plenaria ordinaria», una sesión que se celebra este viernes.

«Obedece a un único y solo motivo: propiciar un relevo para que otro concejal de Democracia Ourensana sea más participativo en la labor de diputado provincial, en intervenciones plenarias y comisiones informativas», justificaba Jácome, trasladando que quiere focalizar su atención en la alcaldía, pero también «en las próximas elecciones municipales y no municipales».

De este modo, cede su asiento a Fran Lorenzo, quien fuera su jefe de gabinete en el tramo final del anterior mandato, y quien ha estado vinculado a controversias; la última un accidente de tráfico con fuga ocurrido en julio de 2024.